Maisel's Weissbierfest ist eines der größten sowie bekanntesten Feste der Region und inzwischen weit über die Grenzen Bayreuths hinaus bekannt. Traditionell findet es am Wochenende vor Himmelfahrt (23. bis 26. Mai) auf dem Gelände der Brauerei Gebr. Maisel in der Hindenburgstraße statt, wie aus einer Pressemitteilung der Brauerei hervorgeht.

Auch in diesem Jahr hat die Brauerei wieder bekannte internationale Top-Acts engagiert und bedankt sich mit freiem Eintritt an allen vier Festtagen bei den treuen Fans ihres Weißbiers. Es werden Zehntausende Besucher aus ganz Deutschland erwartet.

Los geht es am Donnerstagabend mit der Opening Party und Bayreuths größter Unifete. Das Feiervolk in der Weissbierfesthalle wird erst vom Gipfelstürmer DJ Team ordentlich angeheizt, dann folgt Deutschlands Partykönig Nr. 1, Mickie Krause, mit seinen Hits "Geh doch zu Hause" oder "Schatzi schenk mir ein Foto".

Bei der Pop Night am Freitag sorgen erst die fünf Bayreuther Band Groove Control mit Funkrock und Jazzpop für Stimmung, bevor der junge Musiker HALLER die Festbesucher mit Gitarrenklängen und Blues-Elementen in seinen Bann zieht. Als Highlight des Abends wird der charismatische Sänger Laith Al-Deen Songs aus dem aktuellen Album sowie bekannte Hits wie "Bilder von dir" performen und die Besucher mit seiner markanten Stimme mitreißen.

Für die Rock & Pop Classics am Samstag ist es der Brauerei Maisel eigenen Angaben zufolge wieder gelungen, zwei absolute Top-Acts zu engagieren. Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern gilt die Hermes House Band als europäische Partyband Nr. 1. Tophits wie "I will survive", "Country roads", "Live is life" und "Rhythm of the night" gehören zu ihrem Repertoire.

The Temptations ist die wohl beste amerikanische Soulband aller Zeiten, und diesen Ruf wollen die fünf Musiker unter Beweis stellen, wenn ihre Soulhits und mitreißender Motown durch die Festhalle schallen. Die Besucher können sich auf weltbekannte Songs wie "My Girl", "Papa was a rolling stone" oder "Treat her like a Lady" freuen.

Eingeläutet wird der Samstag bereits ab 16 Uhr von den Bursting Pipes mit Cover-Rock, danach sorgt das Dusty Dixx Quartett mit unplugged Coverversionen bekannter Rock- und Pophits für Stimmung.

Der Sonntag des Maisel's Weissbierfestes ist Familien- und Sporttag. Bis zu 4.000 Teilnehmer starten auf dem Rundkurs durch Bayreuth beim bereits ausgebuchten Viertel- oder Halbmarathon, dem AOK-Fitnesslauf über fünf Kilometer sowie dem KNAX Kinder- und Bambinilauf.

Anschließend verbringen Läufer und Familien den Sonntag gemeinsam auf Maisel's Weissbierfest, denn für Besucher jeden Alters ist etwas geboten. Direkt nach den Kinderläufen wird es bereits ab 10 Uhr eine Kinderspielstraße geben. Mit Hüpfburg, Kinderschminken, Riesen-Bauklötzen und vielem mehr gibt es für die jungen Besucher viel zu entdecken. Ab 13 Uhr unterhalten Sebbo & the Washboardbellies mit Country-Songs & Oldies für Jung und Alt.

Schon am Nachmittag kommen die Gäste in Dirndl und Lederhosen auf den Brauereihof, denn ab 17 Uhr übernehmen in guter, alter Tradition die Troglauer mit ihrer Heavy Volxmusic den "Alm-Abtrieb".

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen des Maisel's Weissbierfestes bestens gesorgt, versprechen die Organisatoren.

Der Zugang zum Festgelände ist wie gewohnt von der Hindenburgstraße aus. Der Veranstalter bittet darum, große Rucksäcke und Tasche zu Hause zu lassen.

Entstehung des Maisel's Weissbierfestes

Das Maisel's Weissbierfest findet 2019 bereits zum 32. Mal statt. Entstanden ist das Brauereihoffest aus dem 100-jährigen Geburtstag der Brauerei im Jahr 1987. Als Dankeschön an die Bayreuther Bürger wurde damals ein großes Fest auf dem Gelände der Brauerei Maisel veranstaltet.

Es gab ein buntes Programm für die ganze Familie mit Fakir- und Zaubershows, Kinderland, Stelzenmännern, Schießstand, Tanzdarbietungen, Aufführungen der BTS-Turnergruppe und natürlich viel Blasmusik und Weißbier. Es kamen tausende Besucher, um sich einmal die Brauerei aus nächster Nähe anzusehen und ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen.

Weil die Resonanz auf das Fest so toll war, beschloss die Brauerfamilie Maisel, jedes Jahr ein solches Fest zu veranstalten.