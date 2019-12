Haftbefehl mit "Happy End" in Kulmbach: Der Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages endete für einen 31-jährigen Kulmbacher anstatt unterm Weihnachtsbaum in der Justizvollzugsanstalt. Bevor es für ihn mit der Freiheit vorbei war, kam es aber noch zu einem einmaligen Liebesbeweis in den Räumen der Polizeiinspektion. Das berichtet die Polizei Kulmbach. Zu einem weiteren kuriosen Liebesbeweis kam es im März in der Oberpfalz, wo ein Landwirt einen Heiratsantrag in ein Feld säte.

Gegen 20 Uhr war einer einer aufmerksamen Passantin am Donnerstag (26. Dezember 2019) ein lautstarkes Pärchen in der Kronacher Straße aufgefallen. Als eine hinzugerufene Polizeistreife eintraf, suchte der männliche Teil der beiden unvermittelt das Weite. Die 29-jährige Kulmbacherin, die noch am Ort des Geschehens war, äußerte nachdrücklich, dass es zu keinen Straftaten gekommen sei, warum ihr Begleiter so plötzlich flüchtete, konnte oder wollte sie jedoch nicht preisgeben.

Festnahme nach Flucht in Kulmbach: 31-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Den Ordnungshütern ließ die ganze Sache keine Ruhe und auch die Passantin, welche zuvor die Polizei verständigt hatte, kam rund 30 Minuten später nochmals zur Hilfe. Sie hatte den Mann ebenfalls weg laufen sehen und ihn später in der E.-C.-Baumann-Straße wiederentdeckt. Beim zweiten Versuch der Kontaktaufnahme gab der 31-jährige wieder "Fersengeld", jedoch ließen sich zwei spurtstarke Kulmbacher Beamte diesmal nicht abschütteln.

In der Lichtenfelser Straße hatte der Wettlauf ein Ende, von Angesicht zu Angesicht war auch schnell klar, warum der Mann kein Interesse am Kontakt zur Polizei hatte: Er wurde gleich mit zwei Haftbefehlen polizeilich gesucht, außerdem hatte er noch eine geringe Menge Drogen dabei.