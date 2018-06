Hauptrolle fürs zarte Gemüse

Jeder Zentimeter Platz ist belegt, in allen Backröhren brutzelt etwas, auf den Herdplatten köcheln Ragouts, Suppen und Saucen. Es wird geschnippelt und gehackt, gerührt und geknetet. 22 Frauen und zwei Männer bereiten in der Mupäz-Lehrküche verschiedene Gerichte zu, die eines gemeinsam haben: Es steht jeweils eine Gemüsesorte im Mittelpunkt, die üblicherweise als Beilage auf dem Teller landet, diesmal aber die Hauptrolle spielt. Die Bayerische Rundschau, die Museen im Mönchshof und das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten haben mit Unterstützung des Kulmbacher Real-Warenhauses gemeinsam zu dem Workshop eingeladen. Der Anlass: Seit Jahresbeginn stellen wir jeden Monat in der BR ein regionales Gemüse vor. Es geht um Inhaltsstoffe, den Anbau im Garten und die Zubereitung.Grau ist alle Theorie, die Praxis um so bunter. Das sehen die Teilnehmer, die den kostenlosen Kochkurs bei einer Verlosung gewonnen haben, schon beim Betreten der Küche, wo sie herzlich von Rundschau-Redaktionsleiter Alexander Müller begrüßt werden. An den vier Kochstationen türmen sich Spinat, Spitzkohl, Bohnen und Tomaten.Die Organisatorinnen, Kochlehrerin Ursula Willenberg von der Hauswirtschaftsschule am Kulmbacher Amt für Landwirtschaft und BR-Redakteurin und Gewürzsommelière Dagmar Besand, haben eigens für diese Veranstaltung Rezepte entwickelt, mit denen experimentierfreudige Hobbyköche neue Facetten der Traditionsgemüse entdecken können.Das Spiel mit Aromen und ungewöhnlichen Zutaten-Kombinationen macht allen Spaß. Es wird konzentriert gearbeitet, und so stehen nach drei Stunden Küchenschlacht15 Gerichte auf dem Buffet. Zeit fürs gemeinsame Genießen! Die Schüsseln und Platten leeren sich schnell, und durchwegs zufriedene Gesichter zeigen: Experiment gelungen! Auch Mönchshof-Geschäftsführerin Helga Metzel ist begeistert von der großen Gemüse-Vielfalt.Alle Rezepte gibt's zum Mitnehmen: Mit Leckereien wie Crostini mit Rotweintomaten und Ziegenkäse , Bohnen-Mousse, thailändischem Spitzkohlsalat und Kichererbsen-Spinat-Curry wollen unsere Teilnehmer künftig auch Familien und Freunde begeistern.