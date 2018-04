Hat 21-Jähriger vor Kulmbacher Dönerladen Ausländer beleidigt?

Wieder einmal hat niemand etwas gehört oder gesehen. Dabei waren die Vorfälle gravierend. Nicht nur, dass in der Nähe eines Dönerladens am Holzmarkt ausländerfeindliche Parolen wie "Scheiß Türken" und "Ausländer raus" gefallen sind, auch eine Flasche flog gegen das Geschäft. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch, der Sachschaden belief sich auf rund 1500 Euro.





"Ich war schon gut angetrunken"



Für die Taten vom 15. September des vergangenen Jahres verantworten muss sich jetzt ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Kulmbach. Zum Auftakt der Hauptverhandlung am Amtsgericht behauptete er, dass er nichts mit der Sache zu tun habe. Er sei zwar vor Ort gewesen, habe aber nahe des Bücherschrankes jenseits des Brunnens mit seiner Freundin gestritten. Von den Rufen oder gar vom Flaschenwurf habe er nichts mitbekommen. Erst später will er davon erfahren haben.



Ansonsten habe man in einer Wohnung ganz in der Nähe gefeiert und getrunken. "Ich war schon gut angetrunken", sagte der Angeklagte und berichtete von einigen Bierchen und weiteren Wodka-Energy-Getränken. Zum Luftschnappen sei man mal eben auf den Holzmarkt gegangen, auch um Zigaretten zu holen. "Nur weil ich eine Glatze habe, bedeutet das noch lange nicht, dass ich ausländerfeindliche Parolen rufe", sagte der Angeklagte noch.



Für das Gericht stand bereits fest, dass einer der beiden anderen jungen Männer, die damals mit vor Ort waren, für den Flaschenwurf verantwortlich war. Er wurde bereits anderweitig strafrechtlich verfolgt.





Zeuge erkrankt



Es gab allerdings einen Zeugen, der bei der Polizei angegeben hatte, dass der Angeklagte einer der Rufer ausländerfeindlicher Parolen gewesen sei. Das Problem: Genau dieser Zeuge, ein Mitarbeiter des Dönerladens, hatte sich wegen einer Verletzung krank gemeldet.



Die übrigen Zeugen konnten wenig zur Aufklärung des Geschehens beitragen. Die Freundin des Angeklagten bestätigte erwartungsgemäß, dass sie zum Zeitpunkt der Tat am Bücherschrank stand. Mitbekommen habe sie gar nichts.



Dummerweise hatte auch der Chef des Dönerladens nicht genau gesehen, wer die Parolen gerufen hatte. Der Angeklagte sei auf jeden Fall dabei gewesen, da war er sich sicher. Doch genau das genügte dem Gericht nicht.



Nach geltenden Gesetzen reiche es eben nicht aus, dabei gewesen zu sein, erklärte Richterin Sieglinde Tettmann. Vielmehr müsse genau feststehen, wer gerufen hat, andernfalls sei keine Verurteilung möglich. "Nur dabeizustehen, das ist nicht strafbar", sagte sie.





Fortsetzung am 3.Mai



Für den Staatsanwalt waren die Einlassungen des Angeklagten trotzdem unglaubwürdig. Schließlich müsse es gewaltig geklirrt und gerumpelt haben. "Vielleicht wollen sie ja auch nichts gesehen haben", so der Staatsanwalt zum Angeklagten.



Das Angebot einer Einstellung des Verfahrens gegen 15 Arbeitsstunden nahm der von Hartz IV lebende Beschuldigte nicht an. Er sei nicht bereit, irgendwelche Arbeitsstunden zu leisten, denn er sei ja schließlich unschuldig, sagte er.



Das Gericht unterbrach deshalb die Sitzung und legte eine Fortsetzung für den 3. Mai fest. Dann soll der Mitarbeiter des Dönerladens geladen werden, der den Angeklagten bei der Polizei als den Rufer der fremdenfeindlichen Parolen ausgemacht hatte.



Bleibt der Mann bei seiner Aussage, könnte es eng werden für den Angeklagten, denn er ist trotz seiner jungen Jahre bereits sechsfach, unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Drogengeschichten, vorbestraft. Sollte sich der Zeuge plötzlich doch nicht mehr erinnern können, dann könnte der Angeklagte aber auch freigesprochen werden.