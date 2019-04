Hasenparade auf der Hahnsreuth lockt die Massen an

Blauer Himmel, sommerliche Temperaturen, die Lust auf Freizeitaktivitäten im Freien machten, dazu süßer Duft der Blütenbäume - schöner hätte das Osterwetter nicht sein können. Dementsprechend strömten die Menschenmassen in besonders großer Zahl auf die Hahnsreuth. Sogar Oberbürgermeister Henry Schramm mischte sich unter die Zaungäste. Viele Besucher kamen mit dem neuen Fahrrad oder zu Fuß.

Rita Reuschlein hat auch in diesem Jahr wieder 300 Päckchen mit Süßigkeiten gepackt. Acht erwachsene Osterhasen und sechs Osterhäschen sollten die Päckchen dann als Überraschung an die Kinder, die auf die Hahnsreuth gekommen waren, verteilen. Doch als Ober-Osterhase Rita Reuschlein die Menschenmassen erblickte, wurde ihr fast ein bisschen bange. Die Osterhasenbande indes machte ihre Sache gut. Die großen und kleinen Häschen beschenkten die Kinder. In zehn Minuten waren alle Päckchen weg.

"Ich weiß nicht, ob das Menschen oder echte Hasen sind?", fragte sich Moritz Balci (4). Doch er entschied sich letztlich dann dafür, dass es keine Menschen gewesen sein können. Dafür waren die Ohren einfach zu lang. Leo Häublein, ebenfalls vier Jahre alt, hatte seine Pistole mitgenommen. Vorsorglich. Doch als ihm erklärt wurde, dass das den Osterhasen schrecken könnte, gab er sie lieber ab. Auch wenn die Pistole nur mit Wasser gefüllt war. Denn schließlich hat ihm der Osterhase in diesem Jahr zum Ostersonntag ein cooles Torwarttrikot geschenkt.

Richtig Freude über die kleinen Päckchen der Langohren hatten vor allem die Allerkleinsten. Sie ließen sich von den kleinen Osterhasen beschenken.

Besonderheit in diesem Jahr: Unter den Osterhasen war ein besonders weit gereister. Häsin Susanne reiste eigens aus Frankfurt an, um über die Hahnsreuth zu laufen und am Ostermontag die Kinder zu beschenken. Sie ist schon immer dabei - lieb gewordene Traditionen soll man nicht aufgeben.

Bereits 1964 wurde der Besuch der Osterhasen auf der Hahnsreuth ins Leben gerufen. Einst war dies als Überraschung für die Kindergartenkinder gedacht. Dann wollte der Gesangverein Weiher-Mangersreuth mit dieser Aktion Werbung machen. Inzwischen ist der Besuch der Langohren Kult.