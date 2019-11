Hartnack und Schaffranek führen WGK-Liste für den Stadtrat an

Die Wählergemeinschaft Kulmbach (WGK) will bei der Kommunalwahl im März ihre sieben Sitze im Stadtrat sowie vier im Kreistag zumindest verteidigen. "Ich bin davon überzeugt, dass unsere erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren gewürdigt wird und wir da gute Chancen haben", sagte der WGK-Vorsitzende und Zweite Kulmbacher Bürgermeister Ralf Hartnack nach der Nominierungsveranstaltung am Montagabend in der Kommunbräu.

Auch Johann Hunger tritt noch einmal an

Alle 30 Kandidaten, die für den Stadtrat kandidieren, bewerben sich auch um ein Kreistagsmandat. Beide Listen werden von Ralf Hartnack angeführt. Auch Stefan Schaffranek, der frühere WGK-Vorsitzende und Zweite Bürgermeister, tritt erneut an. Der Senior auf beiden Listen ist Johann Hunger, der es auch mit seinen 80 Jahren noch einmal wissen will. Er gehört wie Stefan Schaffranek seit 1984 dem Stadtrat an.

"Ausgewogene Liste"

Hartnack sprach von "guten, ausgewogenen und erfolgversprechenden Listen". Die WGK leiste seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag, um Kulmbach voranzubringen, kümmere sich um die großen Themen, aber auch um kleinere Anliegen der Bürger. "Und das nicht nur im Wahlkampf", stellte er fest.

Kulmbach ist auf gutem Weg

In den vergangenen sechs Jahren seien in Kulmbach wegweisende Projekte auf den Weg gebracht worden. Hartnack sprach die bevorstehende Ansiedlung des Uni-Campus ("Ein großer Erfolg") wie auch die vielen Bautätigkeiten am Klinikum an, in das stolze 140 Millionen Euro investiert würden. Er würdigte die Arbeit von OB Henry Schramm (CSU), in dessen Amtszeit Kulmbach aufblühe.

In seinem Ausblick machte der WGK-Vorsitzende deutlich, dass es in baulicher Hinsicht darum gehen werde, eine Nachverdichtung vorzunehmen, aber auch neue Baugebiete auszuweisen, um der Nachfrage gerecht werden zu können. Was Neubauten betreffe, müsse man auch mal akzeptieren, wenn ein Haus ein Stockwerk höher werde als das Umfeld. Es sei falsch, ein Gebäude zu verurteilen, nur weil die Bauform nicht dem eigenen Geschmack entspricht.

"Respektable Mannschaft"

Stefan Schaffranek zollte Ralf Hartnack ein dickes Lob. "Er ist der neue Motor der WGK", sagte Schaffranek, der an viele wichtige Maßnahmen erinnerte, die in der Zeit in Angriff genommen wurden, in der er Zweiter Bürgermeister war. Er sprach die Umgestaltung des Eku-Platzes an, durch die Kulmbachs Mitte zu einem Schmuckstück geworden sei. Mit Blick auf die beiden Listen für den Stadtrat und Kreistag sagte Schaffranek: "Auf den Listen steht eine durchaus respektable Mannschaft mit einem vergleichsweise hohen Frauenanteil und einen bunten Mix an Berufsgruppen."

Ein Grußwort sprach MdL Rainer Ludwig, der selbst auf beiden Listen kandidiert, in seiner Funktion als Kreisvorsitzender der Freien Wähler. "Mein Herz schlägt für die WGK, für die Freien Wähler, für den Landtag", sagte Ludwig, der anführte: "Die gemeinsamen Interessen machen uns stark."

Für den ländlichen Raum

Es werde darum gehen, Stadt und Landkreis ("Es ist gut, dass unser Landrat sich durchgerungen hat, noch einmal zu kandieren") zu stärken, Projekte wie den Uni-Capus voranzutreiben. Wichtig sei es auch, dass in München die Weichen gestellt werden, um die Stärkung des Ländlichen Raumes zu forcieren. Nachfolgend die WGK-Kandidatenliste für den Stadtrat:

1. Ralf Hartnack, 2. Stefan Schaffranek, 3. Rainer Ludwig, 4. Helga Lormes, 5. Alexander Meile, 6. Anja Gimpel-Henning, 7. Siegmund Huhn, 8. Klaus-Hermann Hofmann, 9. Rainer Trapper, 10. Johann Hunger, 11. Ralf Neuber, 12. Jennifer Baumüller, 13. Uwe Windisch, 14. Elsbeth Oberhammer, 15. Jürgen Kolinsky, 16. Klaus Konrad, 17. Thomas Michel, 18. Monika Hoffmann, 19. Tanja Schneider, 20. Sascha Münch, 21. Klaus Werner Knorr, 22. Serkan Burçak, 23. Klaus Witzgall, 24. Anka Lubiato, 25. Ludwig Thurn, 26. Christoph Hofmann, 27. Jürgen Hoffmann, 28. Matthias Schmidt, 29. Thomas Bohrer, 30. Barbara Geyer.

Die Kreistagsliste der Freien Wähler ist identisch. Stefan Schaffranek tauscht hier lediglich seinen Platz mit Rainer Ludwig. Ludwig steht auf Platz 2, Schaffranek auf Platz 3.