Im oberfränkischen Harsdorf ist es am Montagmorgen (23. September 2019) gegen 3.30 Uhr zu einer kleinen Explosion gekommen. Ein Bewohner der Hauptstraße wurde durch einen lauten Knall geweckt. Der Herr sah aus dem Fenster, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen und beschloss einfach wieder schlafen zu gehen, so der Polizeibericht.

Harsdorf: Polizei findet Spraydose und geht von Brandstiftung aus

Als der Mann am nächsten Morgen in seine Garage ging, konnte er Brandspuren an den dort stehenden Möbeln feststellen und alarmierte daraufhin die Polizei. Dem Polizeibericht zufolge stellten die Beamten des Fachkommissariats für Branddelikte im Zuge der Ermittlungen eine aufgeplatzte Spraydose sicher, welche als möglicher Auslöser für den lauten Knall in Frage kommt.

Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht genau fest.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler gehen von einer versuchten Brandstiftung aus. Sie bitten Zeugen, die am frühen Montagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in der Hauptstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.