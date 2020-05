"Eberhofer"-Darsteller drehen in Oberfranken: Harsdorf kommt ins Fernsehen

Dass der Harsdorfer "Gesundheitsbahnhof" in Bayern ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, ist hinreichend bekannt. Das ist auch dem Bayerischen Fernsehen nicht verborgen geblieben. Vor wenigen Wochen wurde der Dreh zur zweiten Staffel für das Factual-Entertainment-Format "Bezzel und Schwarz - Die Grenzgänger" in Harsdorf (Landkreis Kulmbach) abgeschlossen.

Ein Österreicher und ein Bayer machen sich auf die Reise zu verschiedenen Orten im Freistaat. Dafür hat das Bayerische Fernsehen die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, auf Entdeckungstour in die bayerischen Grenzregionen geschickt.

Bezzel und Schwarz - Die Grenzgänger: Vier Folgen aus Oberfranken

Sie treffen Bayern, Thüringer, Hessen, Sachsen, Baden-Württemberger, Österreicher, Tschechen - und deren Geschichten: Wie ticken die Bayern und ihre Nachbarn? Wie blicken die einen auf die anderen? Was die langjährigen Freunde Bezzel und Schwarz dabei erlebt haben, zeigt das BR-Fernsehen ab Montag, 1. Juli, 20.15 Uhr wöchentlich. Die vier Folgen aus Oberfranken zeigt das BR Fernsehen voraussichtlich ab Montag, 7. September, 20.15 Uhr.

Sebastian Bezzel und Simon Schwarz waren auch in Harsdorf auf Entdeckungstour und fanden in Jürgen Bauer, der die Arztpraxis im "Gesundheitsbahnhof" betreibt, ihren "Grenzgänger". Jürgen Bauer berichtet, warum: "Wir haben noch vor Weihnachten eine E-Mail vom Produzenten Thorsten Berrar bekommen, dass wir für diese Sendereihe auserwählt wurden. Ich war am Anfang nicht so angetan davon, aber meine Damen gaben mir zu verstehen, wenn mich das Bayerische Fernsehen schon als Grenzgänger ausgräbt, sollten wir da auch mitmachen."

Jürgen Bauer erzählt von dynamischen Gesprächen mit den beiden Schauspielern. Mit Holger Böhm, Anni Opel und Paul Pöhlmann hatte Jürgen Bauer nicht nur drei Patienten, sondern auch Harsdorfer Originale eingeladen, die in dem Beitrag zu Wort kommen.

Humorvolle Herangehensweise

Sebastian Bezzel und Simon Schwarz gehen ihre Projekte humorvoll an. "Simon und ich haben die ganze Zeit viel gelacht", sagt Sebastian Bezzel. "Es war klasse, drei Wochen Zeit zu haben, sich miteinander auszutauschen, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, und abends - mit dem nötigen Abstand - noch ein wenig zusammen zu sitzen."

Statt in Hotels haben die Beiden in getrennten Wohnmobilen übernachtet. Was als Schutzmaßnahme gedacht war, stellte sich als großer Spaß für die Schauspieler heraus. In einer Mischung aus Reisedoku und improvisierter Sitcom gehen "Die Grenzgänger" auf Spurensuche und stoßen dabei auf Visionäre und Querdenker und einer davon ist Jürgen Bauer. Mit Witz, Charme und Neugier ergründen Sebastian Bezzel und Simon Schwarz Bayern.