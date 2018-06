Harsdorf holt Silber und Sonderpreis

"Für unsere Heimat Bayern"





Lob für Umweltbildung



Die Landessieger des 26. Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" stehen fest. Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nach der Entscheidung der Jury in München mitteilte, gehen die Goldmedaillen an Gestratz (Landkreis Lindau), Hellmitzheim (Kitzingen) und Niederwinkling (Straubing-Bogen). Die drei Golddörfer werden Bayern 2019 beim Bundesentscheid vertreten.Fünf Dörfer erhalten eine Silbermedaille, sieben weitere Bronze. Darüber hinaus werden fünf Sonderpreise verliehen. Die Ministerin gratulierte den ausgezeichneten Dörfern: "Das ist die verdiente Würdigung eines außerordentlichen Einsatzes für unsere Heimat Bayern."Den Sonderpreis des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums erhält Asten (Traunstein) für die Zukunftssicherung der Dorfwirtschaft durch einen genossenschaftlichen Betrieb. Die beiden Sonderpreise des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespflege erhalten die Gemeinde Harsdorf (Kulmbach) für die Umweltbildung von Kindern und Jugend sowie Heidelheim (Wunsiedel) für den Erhalt des kulturhistorischen Rechtlergartens. Der Sonderpreis des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern geht an den Markt Lam (Cham) für die Gestaltung des Friedhofs. Mit dem Sonderpreis der Bayerischen Architektenkammer wird die Gemeinde Moos ( Deggendorf) für ein Projekt neuer kompakter Wohnformen zur Stärkung der Innenentwicklung ausgezeichnet.Die Ministerin wird allen 15 Siegerdörfern ihre Preise am 24. November in Veitshöchheim bei der Abschlussfeier überreichen.Eine 18-köpfige Bewertungskommission mit Fachleuten aus Verbänden, Institutionen und Kommunen hatte die Siegerdörfer aus allen Regierungsbezirken zuvor intensiv begutachtet. Insgesamt hatten sich am Wettbewerb, der alle drei Jahre stattfindet, diesmal 237 Dörfer aus dem ganzen Freistaat beteiligt. Die Ministerin bezeichnete den Dorfwettbewerb als "die bedeutendste Bürgerinitiative Bayerns". Er trage dazu bei, die Lebensqualität in den Gemeinden zu verbessern. In mehr als 50 Jahren haben sich über 27 000 bayerische Dörfer daran beteiligt. Während in den Nachkriegsjahren der Wettbewerb noch von der Verbesserung des äußeren Erscheinungsbilds der Dörfer geprägt wurde, liegen die Schwerpunkte heute auf den Themen Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit, Ökologie und Wirtschaft.Detailinformationen zum Wettbewerb finden sich auch im Internet unter www.dorfwettbewerb.bayern.de