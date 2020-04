Hampelmann hilft Kulmbacher Kindern beim Abstandhalten

Für eine Notbetreuung waren die Kindertagesstätten auch bisher geöffnet, so etwa der Kindergarten Friedenskirche in Kulmbach. Dort werden derzeit täglich zwischen vier und sechs Jungen und Mädchen anstatt sonst 55. Die stellvertretende Leiterin Michelle Ellner erklärt im Interview, welche Erfahrungen sie gemacht hat und was Kindern hilft, mit der Situation umzugehen.

Wie hat sich der Alltag verändert?

Michelle Ellner: Ich bin stolz auf die Kinder, dass sie so gut durchhalten. Trotz der schwierigen Zeit, genießen sie die Ruhe. Im Moment müssen sie keine Spielsachen teilen, und die Betreuer haben mehr Zeit sich mit ihnen zu beschäftigen. Wir kochen und backen jetzt gemeinsam. Dafür hatten wir bisher keine Zeit. Oder wir probieren Neues aus, etwa, dass die Kinder nun den Morgenkreis machen und die Erwachsenen zuhören. Da bekommt man ein ganz anderes Gespür für Einzelne.

Wie gehen die Kinder mit den Abstandsregeln um?

Die Kinder wissen, dass es ein Virus gibt, dass Corona heißt und dass man deswegen Abstand halten muss. Wir haben ihnen beigebracht, dass immer so viel Platz zum Nachbarn sein muss, dass jeder ungestört einen Hampelmann machen kann. Die Kinder strengen sich sehr an, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Ab und zu vergessen sie es, dann erinnern sie sich oft gegenseitig daran. Die Regeln, die ihnen die Erwachsenen vorgeben, nehmen sie ernst.

Wie sieht es mit der Hygiene aus?

Auf das Händewaschen achten die Kinder sehr, vor allem darauf, ob die Erwachsenen es richtig machen. Wir haben ihnen beigebracht, dass es so lange dauern muss, wie man braucht, zweimal "Happy Birthday" zu singen. Die Eltern der Kinder, die wir aktuell in Notbetreuung haben, sind im Gesundheitswesen tätig und gehen sehr verantwortungsvoll mit dem Thema um. Sie haben viel Vorarbeit geleistet.

Vermissen die Kinder ihre Spielgefährten?

Viele halten zu Hause Kontakt mit Freunden über Video-Chats oder schicken gegenseitig Sprachnachrichten. Gelegentlich laufen andere Kinder beim Spazierengehen mit den Eltern vorbei. Sie verstehen dann häufig nicht, dass andere in den Kindergarten dürfen und sie nicht. Für sie haben wir eine Steinschlange vor der Tür. Die Kinder bemalen Steine und legen sie meist am Wochenende hin. Die Kindergartenkinder freut es immer, wenn ein neuer Stein dort liegt.

Was raten Sie Eltern für den Umgang zu Hause?

Es ist wichtig, das Verhalten des Kindes zu reflektieren. Häufig trauen Erwachsene kleinen Kindern diese Art der Kommunikation nicht zu. Man sollte viel mit ihnen sprechen, sie fragen "Wie geht es dir?" oder "Warum hast du das gemacht?". Wenn das Kind keine Worte findet, hilft es, wenn man sich mit einem Kuscheltier unterhält und das Kind an seiner Stelle antworten lässt.

Können Erwachsene den Kontakt mit anderen Kindern ersetzen?

Nein, das sind ganz andere Kommunikationspartner. Kinder brauchen Kinder, um sich zu entwickeln. Das fängt beim Konfliktmanagement an. Wenn es Streitereien gibt, hören wir beide Seiten an und helfen den Kleinen, selbst eine Lösung zu finden. Ratschläge von anderen Kindern nehmen sie lieber an als von Erwachsenen. Ich bin gespannt, wie die Kinder reagieren, wenn sie nach Monaten wieder in den Kindergarten kommen. Für manche könnte es schwierig werden.

Die Fragen stellte Adriane Lochner.