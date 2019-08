Gute Noten für Kulmbacher Gemeinden

143 Frauen und Männer hatten daran teilgenommen. Gefragt hatten wir nach acht Themen und um eine Bewertung mit Noten zwischen 1 (sehr gut) und 5 (schlecht) gebeten.

In der Stadt Kulmbach liegt die Bewertung für das Lebensgefühl und die Sicherheit zwischen 1 und 2. Was kulturelles Angebot, Familienfreundlichkeit, Vereinsleben, Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven für junge Menschen betrifft, lag die Benotung zwischen 2 und 3 - die Bürger sind also weitgehend zufrieden. Bei den offenen Nennungen für Kulmbach waren Wünsche nach mehr/besseren Fahrradwegen, mehr Fachgeschäften (Lebensmittel) in der Innenstadt und einem verbesserten öffentlichen Personennahverkehr am zahlreichsten. Auch dass Kneipen, Bars und Abendlokale fehlen, wurde bemängelt.

In Mainleus erhielten die Punkte Lebensqualität, Sicherheitsgefühl, Familienfreundlichkeit und Einkaufsmöglichkeiten Bewertungen zwischen 1 und 2, in den Bereichen kulturelles Angebot, Vereinsleben und Zukunftsperspektiven für junge Menschen gab es die Noten 2 oder 3. Allein für die Infrastruktur verteilten die Teilnehmer eine 3 minus.

Die Pressecker sind deutlich kritischer. Eine klare 1 gab es nur beim Punkt "Vereinsleben". Zwischen 1 und 2 bewegten sich die Bewertungen bei Lebensqualität, Sicherheitsgefühl und Familienfreundlichkeit. Die kulturellen Angebote werden zwischen 2 und 3 eingeordnet, während die Punkte Infrastruktur und Zukunftsperspektiven für junge Leute eindeutig im Bereich 5 gelandet sind. Bei den offenen Nennungen führt der Wunsch nach einem besser ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr vor den Bereichen mehr Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten im Ort.

Zufrieden sind die befragten Thurnauer. Sie geben fast allen Themen Noten zwischen 1 und 2 - bei den Zukunftsperspektiven für junge Leute bewegt sich die Bewertung allerdings zwischen 2 und 3, bei der Qualität des Infrastrukturausbaus sogar zwischen 3 und 4.

Eher kritisch äußern sich die befragten Ködnitzer. Zwischen 1 und 2 liegt dort alleine die Bewertung im Bereich Sicherheitsgefühl. Familienfreundlichkeit und Vereinsleben bewegen sich zwischen 2 und 3. Der Bereich Lebensqualität wird mit 3 bewertet. Kulturelles Angebot und Infrastruktur haben eine Note zwischen 3 und 4. Zwischen 4 und 5 liegt sich die Bewertung der Zukunftsperspektiven junger Menschen, eine 5 erhält der Themenbereich Einkaufsmöglichkeiten.