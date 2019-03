Guido Winter übernimmt Kulmbacher Kompetenzzentrum für Ernährung

Der 56-jährige Leitende Landwirtschaftsdirektor Guido Winter tritt zum 1. April die Nachfolge von Rainer Prischenk an, der zum 1. Dezember 2018 als Leiter des Bereichs Ernährung und Landwirtschaft an der Regierung von Oberfranken bestellt wurde. Stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums in Kulmbach bleibt Hauswirtschaftsoberrätin Christine Röger.

Das Kompetenzzentrum bündelt an den beiden Standorten Kulmbach und Freising das Wissen rund um Ernährung in Bayern. Es unterstützt die bayerische Ernährungswirtschaft unter anderem mit Fachveranstaltungen und entwickelt Informationsmaterialien und Modellprojekte für verschiedene Zielgruppen.

Der in Worms in Rheinland-Pfalz geborene und in Aufseß im Landkreis Bayreuth wohnende Winter studierte Agrarwissenschaften an der Technischen Universität München. Nach Referendariat und Staatsexamen im Jahr 1991 begann er seine berufliche Laufbahn am damaligen Amt für Landwirtschaft und Gartenbau in Bamberg. 2001 wechselte er als Leiter der Innenrevision an das Staatsministerium. Seit 2007 leitet er das heutige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach, das auch für Kronach zuständig ist.