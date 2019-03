Großer Spaß für die kleinen Narren im Landkreis Kulmbach

Schon am Wochenende und am Montag, aber vor allem am Dienstag feierten die Jüngsten auf vielen Veranstaltungen im Landkreis als Ritter, Cowboys und Prinzessinnen mit Spielen, Musik und kleinen Programmen. Unsere Fotografen waren vor Ort.

Der Nachmittag stand am landkreisweit im Zeichen des Faschings. Diesmal durften die Kinder feiern.

Unsere Mitarbeiter waren bei vielen Veranstaltungen vor Ort und liefern uns Fotos aus Ludwigschorgast, Trebgast, Langenstadt, Stadtsteinach, Kasendorf, Harsdorf, Marktschorgast, Mainleus, Rugendorf, Großenhül, Schirradorf, Reichenbach, Ködnitz und Neuenmarkt.

Für uns unterwegs - und zum Teil bei mehreren Veranstaltungen - waren Tobias Braunersreuther, Dieter Hübner, Horst Wunner, Werner Reißaus, Katharina Müller-Sanke, Bruno Preißinger, Uschi Prawitz, Adriane Lochner, Roland Richter und Klaus Klaschka.