Großeinsatz im Gewächshaus: Feuerwehr hat alles im Griff

Unfall in der Wasserhalle der Gemüsefarm Scherzer-Boss: Techniker haben Reparaturarbeiten durchgeführt, hantierten dabei mit Chemie-Konzentraten. Durch eine Reaktion in der Vorhalle wurden starke Dämpfe erzeugt. Ein Arbeiter löste Alarm aus. Schnell eilte die Betriebsleitung der Gewächshäuser zum Schadensort und stellte fest, dass die Wasserhalle völlig verqualmt ist. Außerdem ist ein beißender Geruch vorhanden. Die Mitarbeiter sind in Gefahr. Wie viele Personen sich in der Halle befinden, ist völlig unklar. Schnell alarmierte die Betriebsleitung die Feuerwehren. Da Feulersdorf an der Landkreis-Grenze liegt, rückten Feuerwehren aus Kulmbach, aus Lichtenfels, Bamberg und Bayreuth an.

"Es wird nicht leicht sein, die verschiedenen Wehren zu koordinieren. Die Zusammenarbeit ist eine Herausforderung", erklärte Kreisbrandinspektor Siegfried Zillig.

Das Horrorszenario, das sich Kreisbrandinspektor Stefan Heidenreich mit seinem Team für den Probealarm ausgedacht hat, ist damit aber noch nicht am Ende: Denn in den Gewächshäusern sollte der Erntebetrieb in vollem Gang sein: wie an jedem normalen Samstag. 72 Mitarbeiter sind im Einsatz. Über die Be- und Entlüftungsanlage könne eine viel zu hohe Kohlendioxidkonzentration in die Gewächshäuser gelangen. Kurzum: Die Gewächshäuser müssen so schnell wie möglich evakuiert werden.

BRK und THW kamen vor Ort. Das THW baute ein Versorgungszelt auf.

Schon nach wenigen Minuten fuhren die ersten Wehren vor: Kleine Wehren, die mit Traktor und Anhänger kamen und die bei einem solchen Horrorszenario nur wenig hätten ausrichten können.

Die Einsatzleitung übertrug den Ersteinsatzkräften die Abschnittskoordination. Markus Zillig war für die Brandbekämpfung zuständig, Hans-Jürgen Brietzke von der Freiwilligen Feuerwehr Fesselsdorf leitete Abschnitt 2. Für die Wasserförderung war Martin Degenhardt zuständig. Und das THW koordinierte die Personenrettung eigenständig.

"Ich bin von der Wehr in Fesselsdorf. Für uns kleine Wehren ist die Koordination und der Ablauf nicht ganz einfach. Ich bin mit acht Leuten da - mit einem Anhänger", sagte Brietzke.

"Die größeren Wehren kennen die Abläufe natürlich, sie wissen, wie wichtig es ist, Hand in Hand zu arbeiten", kommentierte Kreisbrandinspektor Siegfried Zillig. Hinzu kam, dass Führungskräfte und Wehren aus unterschiedlichen Landkreisen für den Einsatz auf der Gemüsefarm zuständig sind.

Auf dem Gelände der Gemüsefarm gibt es keinen Platzmangel. Dennoch war es nicht ganz einfach, die Feuerwehrfahrzeuge so zu positionieren, dass sie sich nicht gegenseitig blockierten.

Schwierig waren auch die langen Wege und die Weitläufigkeit des Geländes. Die Feuerwehren mussten sich von der Geschäftsleitung die Türöffner holen. Denn die Gewächshäuser und die Wasserhalle lassen sich nur mit Chips öffnen.

Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Denn das Übungsszenario sah vor, dass die Erntebühnen, die bis auf fünf Meter Höhe ausgefahren waren, nicht mehr funktionierten.

Die Firmenchefs indes waren von der Professionalität der Rettungskräfte beeindruckt und luden alle Aktiven zum Hähnchenessen ein. Die Übung wurde im Rahmen der Brandschutzwoche durchgeführt. Auch die Mitarbeiter der Gemüsefarm wurden miteinbezogen und waren beeindruckt vom Einsatz der fränkischen Wehren.

