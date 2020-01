Im oberfränkischen Kasendorf (Kreis Kulmbach) hat sich in der Nacht auf Dienstag (28. Januar 2020) ein Großbrand ereignet. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge stand eine Lagerhalle komplett in Flammen.

Großbrand in Kasendorf: 180 Einsatzkräfte vor Ort