Am 21. März 1961 zieht Klaus Kuhrau einen Anzug an, der 225 Mark gekostet hat, und einen Mantel, für den er 106 Mark bezahlt hat. Er bindet sich einen Schlips um und packt etwas Wechselwäsche in eine Aktentasche. Dann setzt er sich in den Zug und flieht aus der DDR. Ungezählte Male hat der mittlerw...