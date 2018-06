"Graffitycrew" des Kulmbacher CVG peppt Kaufplatz auf

Shooting-Points geschaffen





Das leer stehende Kaufplatz-Gebäude ist vielen Kulmbachern ein Dorn im Auge. Eine Arbeitsgruppe des Caspar-Vischer-Gymnasiums unter der Leitung von Cornelia Morsch hat sich mit Stiften, Spraydosen und kreativen Ideen bewaffnet und peppt die Wände mit Graffitis auf."Wir haben im Kunstunterricht über Banksy gesprochen, einen anonymen Graffiti-Künstler, von ihm haben wir uns inspirieren lassen", so Morsch. Für Kulmbach ließen sich die zwölf Jugendlichen mit ihrer Lehrerin etwas Besonderes einfallen und schufen sogenannte Shooting-Points. Einer ist schon fertig, ein paar überdimensionale Engelsflügel, die darauf warten, belebt zu werden. Jeder, der Lust hat, ist nämlich dazu aufgefordert, sich vor den Flügeln zu positionieren, ein Foto zu schießen und auf Instagram hochzuladen."Etwa 40 Fotos haben wir schon online", erzählte Lukas Bodenschatz. Insgesamt hat die "Graffiticrew" des CVG bereits 250 Follower. Aktuell entsteht ein weiteres Motiv, ein riesiger Batman , weitere Fotohintergründe sollen folgen.Jeden Donnerstagnachmittag sind die Jugendlichen mit ihrer Lehrerin etwa drei Stunden am Sprayen. Den Anfang macht eine überdimensionale Figur mit einem Hammer, die symbolisch schon einmal die Mauern einreißt. "Wir wollen am besten die ganze Wandfläche entlang der Passage besprühen", sagte Cornelia Morsch, das Ganze natürlich ganz legal. "Wir danken der Stadt für die Genehmigung", ergänzte sie.Die Arbeit der Graffitigruppe kommt auch bei den Kulmbachern gut an. "Tolle Sache", sagte etwa ein älteres Ehepaar im Vorübergehen, "viel schöner als die sonstigen Schmierereien". Und der zwölfjährige Cris wollte sich mit seinem Bruder Finn gleich vor der Batmanfigur fotografieren lassen, obwohl die noch gar nicht ganz fertig war. "Batman ist mein Idol", sagte er."Es ist etwas nicht so Alltägliches, man darf etwas tun, was eigentlich verboten ist und kann etwas Gutes daraus machen", sagte Eileen Hempfling. Wer sich an den Shooting-Points fotografiert und die Aufnahme hochladen möchte, findet den Link unter "graffiticrewkulmbach" auf Instagram.Wer der Gruppe Farbe spenden möchte, kann sich gerne im Sekretariat des CVG melden.