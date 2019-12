Golf angefahren und abgehauen

Die Kulmbacherin hatte ihr Auto gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto in der Kronacher Straße abgestellt. Als sie nach dem Einkaufen, gegen 12 Uhr, wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Streifschaden am rechten hinteren Kotflügel fest. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte ihr geparktes Auto touchiert, sich aber nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2000 Euro gekümmert. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise unter der Telefonnummer 09221/6090.