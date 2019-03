Gibt es ein Happy-End für den kleinen Rashmith?

In wenigen Tagen werden Monica Dippold, Gründerin des Vereins "Direkthilfe Sri Lanka", und Sascha Seuß, die stellvertretende Vorsitzende, nach Sri Lanka reisen. Vor allem, um Rashmith Deshan zu besuchen. Der siebenjährige Junge lebt mitten im Regenwald. Er leidet an einer seltenen Genkrankheit. Bislang finanzierte die Sri-Lanka-Direkthilfe regelmäßige Bluttransfusionen, die den Jungen am Leben erhielten. "Endgültig geheilt werden kann er aber nur, wenn er eine Knochenmarkspende bekommt. Wir haben überall gesucht, aber ohne Erfolg", erklärt Monica Dippold. In Indien und Sri Lanka fand sich kein passender Spender. Die Situation schien aussichtslos.

Dann schaltete die Sri-Lanka-Hilfe die Deutsche Knochenmarkspende-Datei DKMS ein. Und das Wunder geschah: In Europa wurde ein passender Spender gefunden: Er lebt in England und ist bereit, dem Siebenjährigen das Leben zu retten.

"Wir brauchen allerdings noch Spenden, um die Operation durchführen lassen zu können. Die Operation soll aber so schnell wie möglich gemacht werden", erklärt Dippold.

Rashmith Deshan leidet unter Thalassämie, der sogenannten Mittelmeerblutarmut. Diese Krankheit schützt vor Malaria, weil sich die Erreger im Blut nicht vermehren können. Doch gleichzeitig verhindert die Krankheit einen reibungslosen Sauerstofftransport zu den Zellen. Die Bildung der Hämoglobin-Bausteine, die diese Funktion übernehmen, ist gestört. Rashmiths Krankheit ist genetisch bedingt.

Der Siebenjährige leidet unter einer besonders schweren Form. Seine Gesichtsfarbe ist gelblich. Sein Herz schlägt schneller als das anderer Jungs. Durch die Krankheit ist Rashmith anfälliger für Knochenbrüche. Der Körper versucht den Sauerstoffmangel im Blut auszugleichen, indem er immer mehr rote Blutkörperchen im Knochenmark bildet. Auch auf die Milz wirkt sich die Krankheit negativ aus. Sie vergrößert sich.

"Wir sind jetzt dringend auf Spenden angewiesen", sagt Dippold und bittet um Hilfe. "Rund 40 000 Euro sind für die Operation nötig. Wir haben diese Summe noch nicht zusammen", so Dippold und hofft auf möglichst viele Spenden.

Spendenkonto

Kennwort Rashmith

IBAN: DE57771500000000267690

BIC: BYLADEM1KUB

Sparkasse Kulmbach