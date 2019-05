Gewerbegebiet Himmelkron: Entscheidung gefallen

Am Sonntag waren in Himmelkron die Bürger neben der Europawahl auch zum zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde aufgerufen. Es ging darum, ob in der Gemeinde ein weiteres, 24 Hektar großes Gewerbegebiet ausgewiesen wird.

2914 Wahlberechtigte waren an die Urnen gerufen. 1834 Bürger stimmten mit ab. Beide Entscheide - das Ratsbegehren sowie das Bürgerbegehren - wurden angenommen, so dass am Ende die Stichfrage entscheiden musste. Und hier waren 51,09 Prozent für die Weiterführung der Planungen.