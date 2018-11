Gestohlenes Handy bei Coburg geortet

Einem 70-jährigen Rentner wurde am Montag zwischen 13.30 und 14 Uhr das Mobiltelefon, Samsung J5, aus der Jackentasche gestohlen. Der Diebstahl könnte sich im Bereich des Schwedenstegs, im Fritz-Einkaufszentrum oder im Globus-Baumarkt ereignet haben. Der Geschädigte hatte auf seinem Smartphone einen Ortungsdienst eingerichtet, der den Polizisten bei der Aufnahme der Anzeige verriet, dass das Handy in die Neuensorger Straße in Weidhausen bei Coburg gebracht wurde. Dort wurde es gegen 15.10 Uhr für einige Stunden registriert. Da die Anzeige jedoch erst später erstattet wurde, kamen die verständigten Kollegen der Polizei vor Ort zu spät.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt eine Person, die sich am Montag zwischen 13.30 und 14 Uhr an einer der genannten Örtlichkeiten in Kulmbach befand und anschließend nach Weidhausen bei Coburg fuhr? Hinweise nimmt sowohl die Polizeiinspektion Kulmbach unter der 09221/6090 als auch die Polizeiinspektion in Neustadt bei Coburg unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen.