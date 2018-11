Geschenke - das hat noch Zeit!

Es gibt ja Menschen, die haben bereits Ende September alle Weihnachtskarten fertig geschrieben und warten nur darauf, diese pünktlich zur Adventszeit in die weite Welt zu versenden. Von den Geschenken, die sogar schon im Spätsommer bereitstehen, an den Feiertagen den Besitzer zu wechseln, mal abgesehen.

Vorbildlich, wie ich finde. Es gibt dann allerdings auch Menschen wie mich. Ich gehöre zu der Sorte Leuten, die ein paar Tage vor Heiligabend endlich mal damit beginnen, zu überlegen, was man den Liebsten unter den Baum legt. Und bis jetzt hat es auch immer gut geklappt, Mann und Kind an Heiligabend glücklich zu machen.

Das ist es doch, was zählt. Womit ich allerdings nie bis kurz vor Heiligabend warten kann, ist mit meinem "Backwahn". Der begleitet mich das ganze Jahr über. Dennoch ist es jedes Jahr etwas Besonderes, endlich mit der Plätzchenproduktion beginnen zu können. Da stelle ich mich pünktlich zum ersten Advent einen ganzen Tag mit passender Musik in die Küche und produziere mit dem Nachwuchs eine Sorte nach der anderen.

Herrlich, wenn es dann im ganzen Haus duftet. So komme auch ich in Weihnachtsstimmung. Aber Geschenke einkaufen? Nee, diesen Stress tue ich mir so frühzeitig bestimmt nicht an.