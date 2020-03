Gerhard Theuer ist neuer Rugendorfer Bürgermeister

In Rugendorf ist Gerhard Theuer (Pro Rugendorf) Nachfolger von Ralf Holzmann. Theuer kam auf 436 Stimmen (76,36 Prozent) und lag deutlich vor Matthias Keller (ÜWG) mit 135 Stimmen (23,64 Prozent). Er habe gehofft, dass er das Rennen machen werde. "Und es hat geklappt", sagte Theuer, der mit seiner Familie zuhause auf das Wahlergebnis gewartet hat. Der 54-Jährige, der Rugendorf in eine gute Zukunft führen will, freute sich, dass Ralf Holzmann einer der ersten Gratulanten war. Dieser habe ihm eine geordnete Amtsübergabe zugesichert.

Theuers Gegenkandidat Matthias Keller zeigte sich nach der Niederlage gefasst. "Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe viel gemacht, hatte aber keine großen Erwartungen", sagte der ÜWG-Kandidat, der dem neuen Bürgermeister noch am Abend telefonisch gratulieren wollte.