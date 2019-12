Georg Waldmann wechselt zur FuG

Dass der Neudrossenfelder Gemeinderat Georg Waldmann nicht hinter Bürgermeister Harald Hübner steht, hat sich bereits seit vielen Sitzungen angekündigt. Immer wieder hatte Waldmann, obwohl er wie der Bürgermeister zur CSU-Fraktion gehörte, die langen Umsetzungsfristen der Beschlüsse in öffentlicher Sitzung kritisiert, immer wieder hatte er nachgefragt und dabei auch nicht mit Kritik am Amtsinhaber und an der Neudrossenfelder Verwaltung gespart. Jetzt kündigte Georg Waldmann an, dass er sich künftig der FuG-Fraktion ("Für unsere Gemeinde") anschließen werde. Auch aus der CSU möchte Waldmann austreten, teilte er mit.

Bürgermeister Harald Hübner erklärte, dass sich damit auch die Besetzung der Ausschüsse ändere. Eine Änderung der Sitzordnung wünschte Waldmann nicht.

Bei der Gemeinderatssitzung standen (wieder einmal) vor allem Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung. So sprachen sich die Neudrossenfelder Gemeinderäte dafür aus, das Baugebiet "Am Wald" zu erweitern. Für 13 Flurnummern soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Bürgermeister Harald Hübner (CSU) erklärte, dass man dort - im Anschluss an das vorhandene Baugebiet - weitere Baumöglichkeiten schaffen wolle. Wenn der Aufstellungsbeschluss bis Ende des Jahres gefasst werde, könne die Genehmigung im vereinfachten Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Wohngebiete entwickeln

Auch für den Bebauungsplan "Am Weidenrain" und "Vordere Gemeinde I" wurden Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Bürgermeister und Verwaltung wurden beauftragt, einen Planentwurf für die Entwicklung weiterer Wohnbebauung auszuarbeiten. Im Gebiet "Vordere Gemeinde I" ist bislang eine Wohnbebauung nicht möglich, jetzt soll der Weg für ein Mischgebiet frei gemacht werden.

Einstimmig genehmigten die Neudrossenfelder Räte den Bau einer Lagerhalle für eine Kfz-Werkstatt in Pechgraben. Dass der Bau, was Dachneigung und Eindeckung des Daches angehe, nicht den Vorgaben entspreche, mache nichts aus. Das Ortsbild werde nicht beeinträchtigt, so die Räte.

Auch gegen den Anbau eines Wintergartens an ein Wohnhaus in Neudrossenfeld hatten die Räte keine Einwände. Der Wintergarten befindet sich nicht in den eigentlich vorgesehenen, überbaubaren Flächen, Einvernehmen für die Überschreitungen wurde erteilt.

Außerdem genehmigten die Neudrossenfelder Gemeinderäte den Umbau einer Garage zu Wohnraum. Sie stimmten einer Befreiung von den Vorgaben der örtlichen Bauvorschrift hinsichtlich der querliegenden Fenster zu. Auch dem Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in Muckenreuth entsprachen sie.

Ebenfalls um eine Bausache ging es bei der Bauleitplanung für Neuenreuth. Die Räte fassten einen Aufstellungsbeschluss für eine Einbeziehungssatzung der Teilstücke der Flurnummern 5 und 9 sowie 7. Damit wird der Weg frei gemacht, um zwei neue Bauplätze am Ortsrand zu schaffen.