Kulmbach vor 43 Minuten

Interview

Georg Schramm packt in Kulmbach die Lederhand wieder aus

Früher in der "Anstalt", bald in der Kommunbräu: Georg Schramm deutet als Rentner Dombrowski die Zeichen der Zeit. Wieso verirrt sich einer der besten politischen Kabarettisten des Landes in die fränkische Provinz?