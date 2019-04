Gemeinde muss Neutralitätspflicht wahren

Zum Tagesordnungspunkt "Schmücken der Osterkrone" in der jüngsten Untersteinacher Gemeinderatssitzung (BR vom 21. März) wird uns geschrieben Eine säkulare Staatsform ist der Grundpfeiler jeder modernen demokratischen Gesellschaft. Die strikte Trennung zwischen Staat und Religion wurde in Deutschland erstmalig 1919 im Zuge der Weimarer Verfassung eingeführt und hat bis heute Bestand; wenngleich dieses wichtige Prinzip zeitweise von verschiedenster Seite zu politischen Zwecken und zur persönlichen Bereicherung dienend aufgeweicht wurde.

Auch die Gemeinde Untersteinach muss in ihrer Weltanschauung die Neutralitätspflicht wahren und sollte meiner Meinung nach keine religiöse Vereinigung durch finanzielle oder anderweitige Unterstützung bevorzugen. Während man über den dekorativen Charakter von an Tannengrün befestigten Plastikeiern sicherlich streiten kann, ist grundsätzlich gegen die Zurschaustellung einer Osterkrone in der Öffentlichkeit nichts einzuwenden.

Die Gemeinde Untersteinach überlässt dafür ja sogar großzügigerweise ihr Eigentum - öffentliche Brunnen, welche von der privat organisierten "Gruppierung der Osterbinderinnen" geschmückt werden dürfen.

Darüber hinausgehende Zuwendungen, seien sie finanzieller oder sonstiger Natur, können und dürfen von gemeindlicher Seite nicht geleistet werden, soll der Neutralitätsgrundsatz unangetastet bleiben. Aus diesem Grund erachte ich als bekennender Atheist den Beschluss des Gemeinderats, Leistungen des Bauhofs für einen religiösen Verein zu erbringen, als zumindest äußerst problematisch.

Die Wahrung von Traditionen ist schön, darf aber nicht zulasten und auf Kosten der Allgemeinheit gehen. Oder aber die Gemeinde gewährt im Sinn der Gleichbehandlung zukünftig auch allen anderen Religionen und Weltanschauungen dieselbe Unterstützung. Ich bezweifle aber, dass das Verständnis von Offenheit und Akzeptanz im Gemeinderat so weit geht.

Tobias Eichner

Untersteinach