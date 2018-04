Gegendarstellung

"Wieder heizt - unter dem Deckmantel der Transparenz - eine kleine Gruppe von Untersteinachern um Tobias Eichner, Helmut Bergmann, Bernhard Hermann und Gemeinderat Markus Weigel (WGU) die Gerüchteküche an. Sie stören sich diesmal daran, dass zwei Fichten vom Bauhof gefällt worden sind"





"eine kleine Gruppe von Untersteinachern um Tobias Eichner, Helmut Bergmann, Bernhard Hermann und Gemeinderat Markus Weigel (WGU) heize wieder die Gerüchteküche an"

"In einem ... Brief kritisieren sie das Verhalten der Gruppe Eichner und halten den Querulanten vor."

"Sie können es einfach nicht lassen und versuchen, ohne, dass sie den Anlass wissen, durch solche Kommentare vieles zu verunglimpfen"

"Reichsbürger im Geiste?"

Anmerkung der Redaktion:

In der Bayerischen Rundschau in der Ausgabe vom 22.03.2018, ist auf Seite 17 ein Beitrag unter der Überschrift "Der Osterfrieden ist beim Teufel" mit unrichtigen Behauptungen über mich - Markus Weigel - enthalten. Der Beitrag ist zudem am 21.03.2017 mit gleicher Überschrift in der Online-Ausgabe vom 21.03. 2018 auf www.infranken.de erschienen.a) Unwahr in Bezug auf meine Person ist die folgende Äußerung im Beitrag:Wahr ist, dass ich mich zu keinem Zeitpunkt daran gestört habe, dass zwei Fichten vom Bauhof gefällt worden sind. Ich habe erst in der zurückliegenden Untersteinacher Gemeinderatssitzung am Dienstag den 20.03. 2018 von diesem Umstand erfahren und mich auch dann nie negativ darüber geäußert. Vielmehr habe ich großen Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement der Untersteinacher Frauengruppe, dies insbesondere aufgrund der langen Tradition.b) Soweit durch die Behauptung im Beitrag, und durch die sodann folgende Aussagesowie das dann folgende Zitat der Frauengruppe, der Eindruck erweckt wird, ich habe ebenso kritische Kommentare in Richtung der Frauengruppe abgegeben, ist dies falsch.Richtig ist, dass ich keinerlei negative Kommentare zu diesem Sachverhalt abgegeben habe und auch niemanden persönlich angegriffen habe. Vielmehr wusste ich von dem Geschehen, welchem ich im Übrigen positiv gegenüberstehe, nichts. Auch habe ich nicht annähernd etwas mit den Reichsbürgern zu tun wie es aus der mir unterstellten Kritik durch die Formulierung im Beitragund dem folgenden Text geschlussfolgert wird.Markus WeigelLaut bayerischem Pressegesetz sind wir verpflichtet, diese Gegendarstellung, ohne Rücksicht auf die inhaltliche Richtigkeit, zu veröffentlichen.