Gastronomen behelfen sich mit Abhol- und Lieferservice

Mit einem freundlichen Lächeln öffnet Toni Vullo, der Chef des "Dolce Vita" in Kulmbach, das Fenster zum Marktplatz. "Bitteschön, einmal Saporita, einmal Diavola", sagt er mit einem freundlichen Lächeln und reicht zwei Pizzakartons aus dem Fenster. Für den Italiener ist die staatlich verordnete Schließung alles andere als leicht. "Wenn wir jetzt Straßenverkauf und Lieferservice, wie immer, anbieten, gleicht das den Verlust natürlich nicht aus. Denn uns fehlen ja die Getränke. Aber wir müssen was tun - wir können nicht einfach warten bis die Krise vorüber ist."

Dass das Leben nach dem 19. April schnell wieder hochfährt, daran glaubt der Italiener nicht. Insgeheim rechnet er mit einer weiteren Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen. "Man muss nur schauen, was in Italien los ist. Die Situation ist schrecklich. Man muss unbedingt verhindern, dass alles noch schlimmer wird - es wird lange dauern bis alles wieder einigermaßen normal ist." Er ist froh, dass aus seiner Familie bislang niemand betroffen ist.

Lieferservice Gebot der Stunde

Nach der ersten Schockstarre machen in Kulmbach nahezu alle Restaurants und "Lokalitäten" mobil. Abholservice und/oder Lieferservice ist die Devise. "Wir bieten am Sonntag Essen zum Abholen an. Immer sonntags von 11 bis 14 Uhr", sagt Arnd Fischer von der Stadtschänke. Normalerweise sind sieben festangestellte Mitarbeiter und sechs 450-Euro-Kräfte dort tätig, Aushilfen sind freigestellt. "Wir stehen mit der Brauerei in Kontakt und haben Hilfe beantragt." Die Stadtschänke hofft, dass die Kulmbacher über die Osterfeiertage Lust auf Braten haben. "Natürlich haben wir am Karfreitag, am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet und man kann von 11 Uhr bis 14 Uhr bestellen und das Essen abholen", sagt Fischer.

Das Traditionslokal Seelöwe ist in einer etwas besseren Situation. "Das Haus ist unser Eigentum. Das ist jetzt natürlich gut", sagt Edeltraud Glaser, die gemeinsam mit ihrem Mann Werner und ihrer Tochter Maxi das Restaurant betreibt. Ab 8. April bietet auch der Gasthof täglich von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr Essen zum Abholen an. "Allerdings werden wir am Karfreitag keinen Fisch machen, das ist zum Mitnehmen schwierig." Persönlich lässt sich Edeltraud Glaser von der Pandemie nicht verrückt machen. "Es geht jetzt allen so. Die Situation ist nicht einfach, aber wir müssen durch - alle gemeinsam.

"Ursprung" ist geschlossen

Keinen Abholservice bietet der Gasthof "Ursprung" in Wartenfels an. "Wir haben komplett geschlossen", erklärt Claudia Schütz: "Es wäre ein bisschen schwierig, wenn wir ein rosa gebratenes Steak zum Mitnehmen anbieten. Da würde der Standard leiden, das wollen wir auf keinen Fall." Doch auch die Lage auf dem Land würde einen Abholservice schwierig machen.

Mitten in der Stadt ist die Situation eine andere. Der Traditionsgasthof "Zum Petz" setzt auf wechselnde Motti: Haxen-Parade, Schaschliktag - fast alles ist möglich. Auch in der Zunftstube, in den griechischen Restaurants, in zahlreichen weiteren Lokalitäten oder beim Inder krempeln die Gastronomen die Ärmel hoch und hoffen auf die Treue der Kunden.

Unterdessen klingelt im "PatchWork" das Telefon. Kunden geben ihre Bestellungen auf. Dienstags bis freitags von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr kann Essen abgeholt werden. "Wir liefern aber auch", sagt Oliver Weschenfelder. An manchen Tagen ist viel los, an manchen nur wenig. "Wir haben im Schnitt bestimmt vierzig Prozent weniger oder noch weniger. Alle trifft die Krise." Doch es gab auch schon einen Tag, an dem wollten so viele Fans ihre Burger und ihre vegetarischen Gerichte, dass gar nicht alle Bestellungen bewältigt werden konnten. "Die Arbeit in der Küche ist anders: Alle bestellen gleichzeitig. Man hat manchmal ganz schön zu tun, weil alles zwischen 19 und 20 Uhr rausgeht", erklärt Claudia Vonbrunn.

Auch viele andere Kulmbacher Restaurants konzentrieren sich derzeit auf Abhol- und Lieferservice.