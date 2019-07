Fünf Tage lang wird geschwommen

Sommer, Sonne, schwimmen - sicher schwimmen können, sollte eine der Grundfähigkeiten sein, die Kinder spätestens beim Verlassen der Grundschule haben sollten. Um dieses Ziel aktiv zu fördern, hat die Wasserwacht-Bayern die Schulschwimmwoche "Bayern schwimmt" vom 15. bis einschließlich 19. Juli initiiert.

Das erklärt Ziel ist: Innerhalb einer Woche sollen möglichst viele Kinder sicher schwimmen lernen. Das heißt, sie schließen den Kurs mit dem Deutschen Jugendschwimmabzeichen in Bronze oder zumindest dem Seepferdchen ab. Dazu erhalten die teilnehmenden Klassen in einer Woche fünf Mal 1,5 Stunden Schwimmunterricht von den zuständigen Ortsgruppen der Wasserwacht.

Im Landkreis Kulmbach haben unter anderem die Ortsgruppen von Himmelkron, Mainleus, Kulmbach und Stadtsteinach mehrere Grundschulen zur Schulschwimm-Woche eingeladen. Insgesamt nehmen an der Schulschwimmwoche derzeit knapp 200 Kinder aus dem Landkreis Kulmbach teil. Johannes Völkel von der Wasserwacht Himmelkron: "Das Wetter passt, und unser Freibad ist extra für diese Woche auf 25 Grad beheizt worden." Einige Mütter der Wasserwacht-Jugendlichen haben sogar Kuchen gebacken, damit die Kinder nach dem Schwimmen was zum Essen haben. Mehrere Sponsoren unterstützen diese Schwimmwoche.

Der Schwimmunterricht findet an fünf aufeinanderfolgenden Tagen am Vormittag während des regulären Unterrichts statt. Die täglichen Einheiten (zwei Schulstunden) beinhalten einen Theorie- und einen Praxisteil. Beim theoretischen Teil geht es um die Bade- und Naturschutzregeln, dem Absetzen eines Notrufs, den Grundlagen der Rettung und Selbstrettung und letztlich auch um Informationen zur Wasserwacht. Im Praxisteil stehen Wassergewöhnung und verschiedene Übungs- und Trainingsinhalte je nach Leistungsstand und das Lernen und Üben der relevanten Aufgaben für die Jugendschwimmabzeichen auf dem Programm. Am morgigen Freitag steht dann die Abnahme der Abzeichen im Vordergrund. Und bei all dem soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

Viele Helfer im Einsatz

Die Wasserwacht Himmelkron ist in dieser Woche täglich mit 15 Personen im Einsatz. Die Ortsgruppe Mainleus mit zehn Wasserwachtlern. Stellvertretende Vorsitzende Uli Peschel von der Wasserwacht Himmelkron, zugleich auch Kreisjugendleiterin, sagt: "Wir hatten das große Glück, dass sehr viele Kinder schon das Seepferdchen und ihr Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben. Von den den knapp 90 Kindern, die in dieser Woche bei uns sind, können acht Kinder noch nicht sicher schwimmen und die trainieren für ihr Seepferdchen."

Von der Friedrich-von-Ellrodt-Schule war Rektor Michael Zeitler dabei: "Ich finde es vor allem super, dass so viele Leute ihre Freizeit opfern und auch Betriebe ihre Mitarbeiter dafür freistellen, um diesen Schwimmunterricht während der Schulzeit zu ermöglichen. Wir sind ja wirklich noch in der glücklichen Lage, dass wir viele Schwimmbäder haben, wo unsere Kinder schwimmen gehen können." Lehrerin Uta Stößlein, auch Mitglied der Himmelkroner Wasserwacht, wurde von der Max-Hundt-Schule für diese Schwimmwoche sogar eigens freigestellt.

Im Mainleuser Sommerbad waren 39 Schüler begeistert bei der Schulschwimmwoche dabei. Technischer Leiter Tim Pöhlmann von der Mainleuser Wasserwacht: "Der Schwimmunterricht ist unterschiedlich aufgebaut, aber das Ziel ist immer, ein Schwimmabzeichen zu erlangen."