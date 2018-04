"Fritz"-Chef: Neue Chancen und ein Umbau

Dass Kaufland die Filiale im "Fritz" schließen will, bedauert die Futura Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Leipzig. Der Eigentümer der Immobilie hofft noch auf ein Umdenken, ist aber auf die Filialschließung vorbereitet. "Ein Ende ist immer auch ein Neuanfang", sagt Unternehmenssprecher Maarten Koorn, nach dessen Worten es bereits Pläne gibt "diesen Bereich des Einkaufszentrums zu modernisieren und umzugestalten".



Neue Rolltreppe

Kaufland sei auch in die Planungen involviert gewesen, so Koorn. So soll eine neue Rolltreppe geschaffen werden, die für eine direkte Verbindung des Parkhauses mit seinen über 900 Parkplätzen zu den Geschäften im Erdgeschoss sorgt.



Es laufen bereits Gespräche

Wie Koorn mitteilt, könnte das 6500 Quadratmeter große Kaufland-Areal in mehrere Bereiche aufgeteilt werden. Auf der Ebene könnten mehrere Geschäfte einziehen, etwa ein Lebensmittelmarkt, ein Drogeriemarkt sowie ein Spielwaren- oder Bekleidungsgeschäft.



Koorn sieht übrigens Potenzial für einen neuen Lebensmittelmarkt. Gespräche für eine Neuvermietung würden bereits geführt. "Auch die allgemeinen Entwicklungen der Stadt Kulmbach mit dem geplanten Unis-Campus sind für die Zukunft des Einkaufszentrums sehr positiv."

"Wenn Kaufland Kulmbach verlässt, ist das sehr schade für die Kaufland-Kunden. Es bietet jedoch auch Möglichkeiten, die Flächen neu zu gestalten und den Kunden somit auch in Zukunft ein ansprechendes Einkaufserlebnis zu bieten", betont der Unternehmenssprecher, der auch erfreuliche Mitteilungen parat hat.



Haushaltswaren kommen

So werde im September Kreuzer`s Backhäusla auf einer größeren Fläche mit einem erweiterten Sortiment und Café-Bereich einziehen. Im Oktober werde auf einer Fläche von 600 Quadratmetern ein Haushaltswarengeschäft eröffnen. hn