Fridays for Future: Junge Klimaschützer demonstrieren auch in Kulmbach.

Die junge Schwedin Greta Thunberg hat es vorgemacht. Unzählige junge Leute über all auf dem Welt sind ihrem Bespiel gefolgt und gehen seit Monaten unter dem Motto "Fridays for Future" auf die Straße, um für eine andere Klimapolitik zu demonstrieren. Auch in Kulmbach hat es nun eine "Fridays for Future"-Demo gegeben. Rund 250 Menschen hatten sich der Aktion am Freitagmittag angeschlossen - junge Leute ebenso wie ältere und Vertreter von Parteien und Institutionen. Ein "offenes Mikrofon" sollte es geben, hatten Alina Reinhardt und Laura Meile vom Organisationsteam bekannt gegeben, und viele Rednerinnen und Redner nutzten die Gelegenheit zu kurzen Statements.

"Jeder einzelne von uns muss etwas in seinem Leben ändern", sagte beispielsweise Clara Rief. "Wir rasen auf den ökologischen Abgrund zu. Wir müssen laut werden und jetzt etwas ändern", betonte Miklas Rüger, und Sina Lechner warf der Generation der Erwachsenen vor, zu lange weggeschaut zu haben.

Unterstützung bekamen die Schüler, die überwiegend von den Kulmbacher Gymnasien und vom Beruflichen Schulzentrum kamen und von Abordnungen aus Nachbarorten unterstützt wurden, von mehreren Seiten. So versicherte stellvertretende Landrätin Christina Flauder (SPD): "Wir kämpfen an eurer Seite." Und Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler) nannte es beachtlich, dass sich Jugend so zahlreich zu Wort melde. Der katholische Dekan Hans Roppelt, der auch für seinen evangelischen Kollegen Thomas Kretschmar sprach, erinnerte daran, dass es viele Papiere und Studien gebe, in den Kirchen ebenso wie in den Parteien, die bislang nicht viel bewirkt hätten. "Aber ihr bewirkt etwas. Ich wünsche euch viel Erfolg." Die Schülerinnen und Schüler revanchierten sich für die Unterstützung mit Applaus.

Einzig Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig (Freie Wähler) verließ das Podium unter Buh-Rufen. Er hatte zuvor statt eines kurzen Statements ein mehrseitiges Manuskript verlesen, in dem er die Klimaschutzpolitik des Bayerischen Landtags im allgemeinen und der Freien Wähler im besonderen lobte. Mehrfachen Bitte der Organisatoren, doch zum Ende zu kommen, ignorierte er - bis ihm der Ton abgedreht wurde. Nach einer kurzen Diskussion konnte Ludwig seine Ausführungen zwar zu Ende bringen, die Jugendlichen machten aber deutlich, dass sie mit seinem Beitrag nicht einverstanden waren.

Viel Beifall gab es hingegen für viele weitere Redebeiträge.

Mehr zum Thema lesen Sie in Kürze hier.