Freibad Mainleus: Parkplatz gesperrt, Ersatzparkplatz ausgeschildert

In den kommenden Wochen und Monaten soll die Straße zum Mainleuser Ortsteil Heinersreuth saniert werden. Die Straße führt am Fritz-Hornschuch-Bad vorbei. Offizieller Spatenstich für die Baumaßnahme ist zwar erst in der kommenden Woche, aber schon jetzt sind Bauarbeiter mit schwerem Gerät angerückt - der bisherige Freibad-Parkplatz ist deshalb gesperrt.



Es gibt aber eine Stellplatz-Alternative, die auch ausgeschildert ist: Freibad-Besucher biegen vor der Sommerhalle links auf den Ersatz-Parkplatz ab.