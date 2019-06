Frau auf dem Bahnsteig in Neuenmarkt vergessen: Das Fahrrad ist weg

Bislang unbekannte Täter eigneten sich ein vermeintlich herrenloses Fahrrad an, das am Freitagvormittag im Regionalzug von Neuenmarkt Richtung Bamberg abgestellt war. Die 36-jährige Besitzerin hatte gegen 10.30 Uhr ihr Fahrrad am Bahnhof in Neuenmarkt in den Waggon des Regionalzuges gestellt und am Bahngleis bei einer Schaffnerin noch ein Ticket kaufen wollen.

In diesem Moment fuhr der Zug samt Rad in Richtung Bamberg davon, die Geschädigte und auch die Zugbegleiterin wurden am Bahnhof in Neuenmarkt "vergessen".

Es gelang zwar kurze Zeit später, das Zugpersonal zu erreichen. Der Zug hatte da aber schon mehrere Haltestellen, unter anderem den Bahnhof in Kulmbach, angefahren. Letztlich gelang es nicht mehr, das Mountainbike aufzufinden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es in Kulmbach aus dem Zug "entführt" wurde. Auffällig an dem Fahrrad der Marke "Ghost" ist die silbern-grüne Lackierung und ein am Lenker angebrachter Fahrradkorb. Der Entwendungsschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem am Freitag am Kulmbacher Bahnhof oder im Zug von Neuenmarkt Richtung Bamberg das Fahrrad aufgefallen ist, und wer Angaben zu dessen Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden.