Finn kam am 19. um 19.19 Uhr zur Welt

Um welche exakte Uhrzeit man geboren wurde - nicht alle werden das wissen. Für den kleinen Finn Novotny dürfte es später mal kein Problem sein, sein Geburtsdatum zu nennen. Der Sohn von Nicole (37) und Guido Novotny (52) kam um 19.19 Uhr auf die Welt, und das am 19. 9. 2019.

Viermal die 19 - das ist schon etwas Besonderes. Das haben sich auch Nicole Novotnys Bettnachbarinnen Kathrin Seifferth und Natascha Vetter gedacht, die vor wenigen Tagen ihre Kinder Arthur und Alina entbunden haben. "Das muss doch in die Zeitung", sagte Kathrin Seifferth. Und so wurde die Bayerische Rundschau informiert.

Außergewöhnliche Zahlenreihe

Auch für Oberarzt Michael Ebeling ist die Zahlenreihe außergewöhnlich. Zumal es eine Spontangeburt war. Bei einem Kaiserschnitt würden sich Eltern nicht selten ein besonderes Geburtsdatum wünschen.

Das Trikot mit der Nummer 19

Finn sind die Zahlen noch egal. Der junge Mann, der bei seiner Geburt 3380 Gramm wog und 55 Zentimeter groß war, liegt ganz ruhig in den Armen seiner Mutter, die sich über ihr Erstgeborenes freut. Und die berichtet, dass ihre kleine Fölschnitzer Familie offenbar eine ganz besondere Affinität zur 19 hat. Papa Guido ist nämlich Sportler, engagiert sich als Spielleiter und Trainer beim FC Altenkunstadt. Der hat heuer ein Jubiläum gefeiert. Wann der Club gegründet wurde? Natürlich 1919. Was da jetzt noch fehlt, weiß Claudia Seifferth: Dass Finn mit 19 Jahren mit der Trikotnummer 19 sein Debüt in der Herrenmannschaft gibt.