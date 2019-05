Tornado fegt über das Kulmbacher Land

Die Fotos, die in den letzten Stunden im Internet auftauchten, sind beeindruckend: Auf der Facebook-Seite der Gruppe "Stormchasing Oberfranken - Dem Unwetter auf der Spur" ist eine sogenannte Tunnelwolke zu sehen - oft Anzeichen eines Tornados. Ob es sich um einen "echten" Tornado handelte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher. Von einem Tornado spricht man nach Auskunft von Experten dann, wenn der Luftwirbel Bodenberührung hat.

Bei den Mitgliedern der erwähnten Facebook-Gruppe handelt es sich um Menschen, die ein großes Interesse an außergewöhnlichen Wetterphänomenen haben und diese fotografisch dokumentieren. Christopher Pittrof, der uns freundlicherweise die Fotos zur Verfügung gestellt hat, hat sich am Mittwochvormittag einmal in der Gegend zwischen Neuenmarkt und Wirsberg umgeschaut und beschreibt seine Eindrücke wie folgt:

"In einem Feld ein paar hundert Meter westlich der B303 waren eindeutige Spuren zu finden, die auf einen Tornado schließen. An der breitesten Stelle war die Schneise etwas über 100 Meter breit, wobei es keine eigentliche "klassische" Schneise gab, sondern sich kleinere Schneisen bzw. die Spuren innerhalb dieser Breite verteilten. Der Tornado hinterließ die ersten Spuren am Nordrand des Feldes, wo dies auch eindeutig zu erkennen war. Am Südrand des Feldes gab es die letzten nachweisbaren Schäden. Auf dem Nachbarfeld (durch einen Feldweg getrennt) konnte man an max. 2-3 Stellen an der Feldkante noch leicht eingedrückte Halme erkennen. Der Tornado beschränkte sich also mehr oder weniger auf dieses eine Feld. Im weiteren Verlauf und auch davor konnten keine Schäden/Spuren mehr nachgewiesen werden. "

Für ihn steht fest: Es war ein Tornado.

Wir haben auch beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt, ob das Phänomen dort bekannt ist. Dort hat man uns bestätigt: Es war ein Tornado - wenn auch glücklicherweise einer von der schwächeren Sorte.