FDP Kulmbach: Plädoyer für ein starkes Europa

Bei zünftiger Blasmusik und ausgezeichneten fränkischen "Blaugsuddna" eröffnete der FDP-Kreisverband Kulmbach in den Räumlichkeiten der Untersteinacher Blasmusik das politische Jahr.

Bezirksrat Thomas Nagel hatte als Gastredner den Landtagsvizepräsidenten Wolfgang Heubisch und aus Forchheim MdL Sebastian Körber geladen. Doch bevor Nagel seinen Gastrednern das Mikrofon überließ, berichtete aus dem Bezirkstag und dem Kulmbacher Stadtrat. "Im Bezirkstag investieren wir nicht nur in Gebäude, sondern auch in Kultur, Kunst und in die Menschen", sagte er. Dabei plädierte er für mehr Transparenz, um die Bedeutung des Bezirks in der Bevölkerung zu verankern. "Dafür ist es auch wichtig, junge Menschen zu begeistern", sagte Thomas Nagel.

Ferner verwies er auf die Chance von Stadt und Landkreis, durch den neuen Unicampus für junge Menschen attraktiver zu werden. "Jedoch darf der Campus nicht neben Lagerhallen ein Schattendasein fristen."

Wichtig sei es diesbezüglich auch, auf die Stärken Kulmbachs und Oberfrankens zu setzen. "Wir bräuchten eine Tourismuskarte, eine Vernetzung von Museen, ÖPNV und Freizeiteinrichtungen", sagte er. Die Region habe so viel zu bieten.

Das bestätigte auch MdL Wolfgang Heubisch in seiner Ansprache. Erst am gleichen Nachmittag hatte er mit Thomas Nagel das Haus Marteau in Lichtenberg besucht: "Das hat mein Kunst- und Kulturherz höher schlagen lassen", sagte Heubisch. Der neue Konzertsaal werde sicher ein Renner, und durch überregionale, gemeinsame Projekte könne Oberfranken gestärkt werden. "Wir müssen darum kämpfen, dass es wirtschaftlich gut weitergeht."

Kämpfen müsse man auch für ein Europa der Zukunft: "Nach dem Krieg ist etwas entstanden. Wir haben 70 Jahre Frieden in Europa", erinnerte er. Dabei seien Deutschland und Bayern die absoluten Nutznießer und der Mittelpunkt eines geeinten Europas. "Schließlich gehen über 50 Prozent aller bayerischen Exportgüter in die EU", sagte Heubisch.

Er wolle ein Europa in Frieden und Freiheit und mit starken Regionen. Dabei gelte es, populistisch einseitigen Kräften entgegenzutreten. "Und vergessen Sie die Milliarden für Griechenland", fügte er ein, "die haben wir unter anderem über Zinsen längst wieder eingenommen".

Viel dramatischer hingegen sieht er den Brexit, "die Unfähigkeit einer so großen Nation ist ein Drama". Politiker, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen und dann zurücktreten würden, seien eine große Gefahr.

Heubisch blickte nach 100 Tagen neuer Staatsregierung auch auf die bayerische Politik. "Ich bin enttäuscht, es gibt zu wenig Vision", kritisierte er.

"Auch in Sachen Bildung sind wir nicht mehr so gut, wie wir waren", sagte er. Im Rahmen der Exzellenzinitiative Universitäten sei Bayern nur noch auf Platz 4, und in Sachen Schulbildung hätten die Bayern schon seit einiger Zeit die Plätze 1 und 2 an Sachsen und Thüringen abgetreten. "Wir schaffen es nach wie vor nicht, bildungsferne Schichten ins Studium zu bringen, das muss anders werden."

Einen kritischen Blick auf die aktuellen Debatten warf MdL Sebastian Körber, insbesondere auf die Dieseldiskussion. "Wir dürfen in Sachen Mobilität der Wirtschaft keine Vorschriften machen", sagte er.

Auch das kontrovers diskutierte Tempolimit sah er kritisch und meinte dazu: "Die Freiheit der Bürger stirbt scheibchenweise."