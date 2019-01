Fast 700.000 Euro Förderung für Kindertagesstätte in Ludwigschorgast

Im Freistaat läuft das vierte Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze auf vollen Touren. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Jetzt profitiert davon der Landkreis Kulmbach.

"Mein Ziel ist es, dass Familien in Bayern den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen", betont Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU). "Hier haben wir schon sehr viel erreicht, doch die Nachfrage nimmt immer noch zu. Deshalb freue ich mich sehr, dass in der Kindertagesstätte Ludwigschorgast 16 neue Betreuungsplätze entstehen. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 699.000 Euro", so die Familienministerin.

Zu dem Investitionsprogramm erklärte die Ministerin: "Das Programm kommt zur rechten Zeit: Bayern zeigt Mut zur Familie, die Geburtenzahlen steigen. Wir wollen aber auch inklusive Einrichtungen ausbauen und dem Betreuungsbedarf durch den gestiegenen Zuzug gerecht werden. Insgesamt stehen 178 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, mit denen wir die reguläre staatliche Förderung erheblich verstärken können." So erhalten Kommunen künftig durchschnittlich 85 Prozent statt der regulären 50 Prozent ihrer förderfähigen Investitionskosten erstattet. Anträge können bis zum 31. August 2019 bei den zuständigen Regierungen gestellt werden.

Das Projekt der Erweiterung der Kindertagesstätte beschäftigt Ludwigschorgast schon länger. Im August 2018 war bekannt geworden, dass der Ausbau der vorhandenen Einrichtung 1,436 Millionen Euro kosten wird. Damals war noch von einer staatlichen Förderung von 432.000 Euro ausgegangen worden.

Im September vergangenen Jahres stellte der Marktgemeinderat einen Bedarf von insgesamt 35 Kindergarten- und 18 Krippenplätze fest.

Bisher ist dieser Bedarf durch eine Notgruppe gedeckt. Seit Januar ist sie im angemieteten Erdgeschoss des Hauses Schulstraße 12 untergebracht.

Der neu konzipierte Anbau an der Kindertagesstätte ist für zwölf neue Plätze ausgelegt, insgesamt sollen in der Einrichtung 16 Plätze entstehen.