Fahrzeugbau: Himmelkroner Zanner geht mit Albert zusammen

Zum 1. Januar 2020 gründen die beiden fränkischen Traditionsunternehmen eine gemeinsame Holding. Die Firmengruppe mit dem Namen Bavaria Fahrzeugbau wird mit Sitz in Wendelstein gegründet. Sie wird mit einem Umsatz von etwa 25 Millionen Euro und 140 Mitarbeitern an vier Standorten der führende Anbieter von kundenspezifischen Aufbaulösungen für Nutzfahrzeuge im nördlichen Bayern.

Albert Fahrzeugbau und Zanner Fahrzeugbau gelten seit vielen Jahrzehnten als Experten für kundenspezifische Nutzfahrzeuge. Die Unternehmen entwickeln, fertigen, montieren, individualisieren und warten Lkw-Aufbauten, unter anderem Ladekräne, Kipper und weitere maßgeschneiderte Transportlösungen für Logistiker, das Baugewerbe und kommunale Einrichtungen.

"Die Digitalisierung, die Elektromobilität und der Fachkräftemangel sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern Themen, die uns ganz konkret beschäftigen. Nach intensiven Gesprächen haben wir Gesellschafter der Albert Fahrzeugbau und der Zanner Fahrzeugbau deshalb beschlossen, gemeinsam diese großen Veränderungen anzugehen und beide Firmen unter dem Dach der Bavaria Fahrzeugbau Holding GmbH zusammenzuführen. Mit diesem Schritt sichern wir die Zukunft unserer beiden Unternehmen", erklärt Mario Borchert, Geschäftsführer von Albert Fahrzeugbau. "Und für unsere Kunden heißt dies, dass wir mehr Manpower haben und schneller Aufträge erledigen können, sei es in der Entwicklung, der Montage oder im Service."

"Der Zusammenschluss hilft uns auch, Mitarbeitern bessere Perspektiven zu bieten, versierte Fachkräfte zu finden und als adäquate Nachfolger zu binden", ergänzt Klaus Seifert, geschäftsführender Gesellschafter von Zanner Fahrzeugbau. "Wir sind schließlich nicht mehr die Jüngsten. Und die teilweise sehr wartungsintensiven Lkw-Aufbauten, wie beispielsweise mit hydraulischem Ladekran, wollen langfristig gut betreut sein. Hier stehen wir in Verantwortung gegenüber unseren Kunden, denen wir mit einer geordneten Nachfolge-Regelung auch künftig ein starker Partner bleiben wollen."

Der Geschäftsführung der neuen Holding wird neben Borchert und Seifert auch Karl Heinz Wieland als Vorsitzender angehören. Wieland, bisher und auch weiter mit Mario Borchert in der Geschäftsführung der Albert Fahrzeugbau GmbH, wird ab Januar 2020 gemeinsam mit Klaus Seifert die Geschäfte der Zanner Fahrzeugbau GmbH leiten. Somit wird Wieland zur zentralen Integrationsfigur des Zusammenschlusses. Mit seiner langjährigen Management-Erfahrung in verschiedenen Unternehmen genießt er höchstes Vertrauen bei allen Mitarbeitern, wie sich auch auf der Zanner Betriebsversammlung zeigte.

Die Albert Fahrzeugbau GmbH mit Sitz in Wendelstein und die Zanner Fahrzeugbau GmbH mit Sitz in Himmelkron haben aktuell jeweils rund 70 Beschäftigte werden, wie bisher, eigenständig agieren. Der ebenfalls zu Zanner gehörende Standort Rednitzhembach wird zum 1. Februar 2020 aufgegeben. Der Geschäftsbetrieb einschließlich der sieben Mitarbeiter wird von Albert übernommen und zukünftig an den Standorten Wendelstein und Nürnberg (Nüsslein) weitergeführt. Der Zanner-Standort Wirsberg bleibt weiter bestehen.

"Mit den neuen Mitarbeitern, die von Rednitzhembach zu uns kommen, verfügen wir zusätzlich über das Know-how zur Wartung und Reparatur von Hiab-Systemen. Diesen Service werden wir für Bestandskunden natürlich aufrechterhalten", ergänzt Borchert.

Die über 30-jährige Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen Zanner und Hiab, einem Hersteller von Ladekranen und Wechselladern, endet zum 31. Dezember 2019, nachdem Hiab den Zusammenschluss von Albert und Zanner nicht unterstützen wollte. "Die Kollegen von Albert Fahrzeugbau haben uns in den letzten Monaten sehr dabei geholfen, adäquate Alternativen zu Hiab zu finden", erklärt Seifert. Schließlich gelte es nach wie vor, den eigenen hohen Qualitätsansprüchen wie auch den spezifischen Kundenwünschen gerecht zu werden.