Fachärzte warnen: Bitte nicht wegen Corona auf Praxisbesuche verzichten!

Im Namen der Fachärzte im Landkreis Kulmbach versichert Petzold, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen alle Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt haben, dass in den Praxen Personal und Patienten Mundschutz tragen, dass Patienten mit Verdacht auf Erkältungskrankheiten keinen Zutritt zu den Praxen in den normalen Sprechzeiten haben. Für diese Patienten seien Sonderregelungen geschaffen worden.

Viele Fälle ambulant behandelt

Ein wesentlicher Grund, warum die Infektions- und Sterberate in Deutschland gegenüber anderen Ländern so gering ist, sei die einmalige Situation, dass den Kliniken in Deutschland ein flächendeckendes Netz von niedergelassenen Ärzten vorgeschaltet ist. Dadurch sei es möglich gewesen, viele mit Covid19 infizierte Patienten von den Kliniken fern zu halten. Die Infektionen in den Kliniken durch Personal und Patienten sei die Ausnahme geblieben.

Acht von zehn Patienten mit Covid19-Erkrankung würden ambulant behandelt. "Bitte erhalten Sie diesen Schutzschirm der niedergelassenen Ärzte, indem Sie ihn nutzen. Suchen Sie die Ihnen vertrauten Fach- und Hausärzte wieder auf", wendet sich Petzold direkt an die Bevölkerung.