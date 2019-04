Kulmbach vor 44 Minuten

Enährung

Expertin rät: "Fischverzehr kann Risiko schwerer Erkrankungen mindern"

Fischessen ist gesund, heißt es. Warum das tatsächlich so ist und welche Fische auch noch in Sachen Nachhaltigkeit und Regionalität punkten, erklärt Rosina Püttmann vom Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach.