Kulmbach vor 57 Minuten

Fahndungserfolg

Exhibitionist in Kulmbacher Park: Polizei nimmt Mann fest

Am Mittwochmorgen erstatteten zwei Frauen in Kulmbach Anzeige bei der Polizei. Am Freitag konnten Ermittler dann einen Mann festnehmen, der die Tat gestand. Der 39-Jährige ist bei der Polizei nicht unbekannt.