Ex-Freundin mit dem Tod bedroht: 36-Jähriger erhält Bewährungsstrafe

Der Mann hatte seine Ex-Freundin massiv beleidigt und sie schließlich mit dem Tod bedroht.



Unter anderem hatte er der Frau per Whatsapp mitgeteilt, dass er sie "abstechen" und ihr den Kopf abschneiden werde. Um seinen Drohungen Nachdruck zu verleihen, schickte er ihr ein Foto von sich mit einem Survival-Messer in der Hand. Ein anderes Mal fotografierte er eine Axt und schickte das Bild der Frau, um ihr Angst zu machen. Auch von einem Revolver seines Vaters war die Rede, den er sich ausleihen wollte, um auf die Frau zu schießen.



Die zahlreichen Beleidigungen, die der Angeklagte gegenüber der Frau geäußert hatte, spielten im Hinblick auf die zu erwartende Strafe keine Rolle. Unter anderem auch deshalb, weil sich das frühere Paar mittlerweile ausgesprochen hat, beide in neuen Beziehungen leben und die Frau nicht mehr in der Region ansässig ist.





Opfer erschien nicht



Zur Verhandlung war die Geschädigte, obwohl als Zeugin geladen, nicht erscheinen. Sie hatte tags zuvor ein ärztliches Attest vorgelegt. Es sei alles nicht ernst gemeint und der damaligen Trennung geschuldet gewesen, sagte der Beschuldigte. "Da hat sich einiges hochgepusht", sagte er. Er sei damals aber auch von der Ex-Freundin und deren Kumpels heftig provoziert worden. "Es war ein Hin und Her."



Allerdings hatte der Angeklagte schon jede Menge Vorstrafen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Brandstiftung, Volksverhetzung, Hausfriedensbruch und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. 2010 wurde er zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt, wo er vier Jahre zubringen musste. Jetzt lebt er in einer Einrichtung für entlassene Straffällige in Bayreuth, zuvor war er im Landkreis Kulmbach gemeldet.





80 Arbeitsstunden



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten sowie 100 Stunden gemeinnützige Arbeit. Weit darunter blieb Verteidiger Werner Brandl mit drei Monaten auf Bewährung und 60 Arbeitsstunden. Richterin Sieglinde Tettmann urteilte auf vier Monate und 80 unentgeltliche und gemeinnützige Arbeitsstunden nach näherer Weisung des Bewährungshilfevereins "Fähre".