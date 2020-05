"Es springen Delfine im Meer": So sieht es in Kulmbachs Partnerstädten in Corona-Zeiten aus

Vor allem die Ausmaße in Italien ließen die Welt erschaudern, denn dieses Land wurde von der Corona-Pandemie besonders stark getroffen.

Positano, Italien

So wie auch Thurnaus Partnerstadt Positano. Das kleine Dorf an der Amalfi Küste mit ca. 3800 Einwohnern lebt beinahe ausschließlich vom Sommertourismus. Hotels, Restaurants und Boutiquen bleiben über den Winter geschlossen und bereiten sich in dieser Zeit auf die Saisoneröffnung im Frühling vor.

"Wir haben uns an die Vorschriften gehalten und sind brav daheim geblieben. Anfangs dachten wir, dass es nur ein paar Wochen dauern wird. Jedoch wurden die Geschäftsöffnungen immer wieder verschoben, " berichtet Mechy D'Aiello, Hotelbesitzerin aus Positano. Die Leute dürfen zwar wieder mit Maske auf die Straße, doch Beschäftigte der Tourismusbranche, von der die Stadt hauptsächlich lebt, bleiben ohne Arbeit. "Die Leute brauchen Arbeit, um ihre Familien zu unterstützen. Und wenn man öffnet, gibt es überhaupt keinen Tourismus," beklagt sie.

Mit dem Anstieg der Temperaturen wurden in der letzten Zeit auch schon einige Besucher in Positano gesichtet. Menschen gehen am Strand baden und spazieren - dort zu verweilen, ist jedoch noch nicht erlaubt. Um Bedürftigen Unterstützung zu bieten, starteten Positanesen und Thurnauer eine Spendenaktion, um in dieser prekären Situation aushelfen zu können. "Wir sind alle dankbar für dieses Geschenk," betont Mechy D'Aiello. Neben den negativen Auswirkungen auf Positanos Wirtschaft sieht die Hotelbesitzerin auch positive Folgen der Pandemie: Die Natur ist am Aufblühen - und das Meer ist sauberer denn je. "Vor unseren Stränden springen Delfine im Meer, und am Himmel fliegen Vögel, die noch nie bei uns waren." Sie selbst ist optimistisch: "Positano ist ein Paradies. Ich glaube, dass die Gäste, die diesen Sommer kommen werden, Positano endlich genießen können. Kein Lärm, kein Verkehr und keine überfüllte Stadt - sondern ein ruhiges schönes Dorf am Meer erwartet die Gäste, die dort das italienische Dolce Vita genießen können."

Lugo, Italien

Auch Lugo versucht in diesen Zeiten schrittweise zum normalen Leben zurückzukehren. Man darf nun wieder in der Region Emilia-Romagna zirkulieren, Verwandte besuchen, und verschiedene Aktivitäten wurden wieder ermöglicht, weiß Alessandra Montanari, Präsidentin des Partnerschaftskomitees. In Lugo herrscht zwar bis heute Masken- und Handschuhpflicht, und die Schulen öffnen nicht vor September, dennoch sind seit ca. einer Woche Läden, Bars, Restaurants, Hotels und andere Einrichtungen wieder geöffnet - jedoch nur unter strenger Protokollierung der Desinfektion der Räumlichkeiten. Außerdem öffnete am 20. Mai Lugos berühmter Wochenmarkt nach monatelanger Schließung wieder.

Trotz positiver Resonanz auf die Wiederöffnungen gilt nicht zu ignorieren, dass viele Familien in großen Schwierigkeiten stecken durch monatelange wirtschaftliche Untätigkeit. Ihnen wird durch die Verteilung von Lebensmitteln geholfen. "Die Unterstützung von Freiwilligen ist in diesen Momenten von grundlegender Bedeutung," berichtet Alessandra Montanari. Um die Aktivitäten des historischen Zentrums zu unterstützen, hat Lugos Stadtverwaltung die Mieten bis September ausgesetzt. Ab dem 25. Mai werden nach festgelegten Regeln Badeanstalten, Fitnessstudios, Freizeitclubs und Vergnügungsparks in der Region wieder öffnen. Ab Anfang Juni wird es laut Alessandra Montanari auch wieder möglich sein, außerhalb der Emilia-Romagna zu reisen.

Kilmarnock, Schottland

In Kulmbachs schottischer Partnerstadt Kilmarnock betrug nach Angaben von Lynne Buchanan zum 10. Mai die Zahl der gemeldeten Fälle 13 486. Bisher starben schon 1857 Patienten in dieser Region, welche positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Kommunikationsmanagerin des East Ayrshire Rats berichtet der Bayrischen Rundschau, dass die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vor zwei Wochen gelockert wurden: Bürger und Bürgerinnen aus East Ayrshire dürfen nun mehr als einmal pro Tag an die frische Luft, um Sport zu treiben.

Die Mitarbeitenden der Stadt wechselten übergangsweise ihre Stellen, um lebenswichtige Dienste am Laufen zu halten. Zum weiteren Schutz von Risikogruppen etablierte sich zudem ein Netzwerk von über Hunderten Freiwilligen, welches die 5100 gefährdeten Menschen in East Ayrshire mit Einkäufen, Essenslieferungen sowie mit täglichen Telefongesprächen, um deren Gesundheitszustand abzufragen, unterstützt. Sowohl die britische als auch die schottische Regierung haben bedeutende Finanzierungspakete angekündigt, um Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen, die Lebensmittelversorgung und denjenigen, die infolge der Pandemie in Not geraten sind, zu unterstützen.

Die Einwohner Großbritanniens reagieren darauf wie folgt: Laut dem East Ayrshire Rat applaudieren jeden Donnerstagabend um 20 Uhr alle Gemeinden in Großbritannien von ihrer Türschwelle aus, um dem NHS (National Health Service, zu Deutsch: Gesundheitssystem) ihre Wertschätzung entgegenzubringen.

Bursa, Türkei

Die Pandemie führte auch in der Türkei zu extremen Einschränkungen. So wurde laut Metin Bozkurt, Mitglied des UNESCO-Clubs und Zahnarzt aus Bursa, eine landesweite Ausgangssperre an Wochenenden und Feiertagen verhängt. Das Reiseverbot gilt noch immer, der Ausgang ist selbstverständlich nur mit Mundschutz erlaubt, Parkanlagen türkischer Städte sind komplett gesperrt - und Ausflüge in Wälder und an Strände sind bisweilen noch verboten. Wie in Italien kann mit Schulöffnungen erst wieder ab September gerechnet werden.

Erstaunlicherweise sind aber Friseure und Einkaufszentren bereits wieder geöffnet. Bei anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Bädern, Restaurants und Hotels, ist der Zeitraum der Wiedereröffnung noch unklar.

Aufgrund von einer gut aufgestellten Wirtschaft in Bursa sind dessen Bewohner trotz allerlei negativer Bedingungen positiv gestimmt. Metin Bozkurt steht aber der Beschönigung der wirtschaftlichen Lage kritisch gegenüber: "Die einheimischen Wirtschaftler sind neugierig, wie der Präsident und sein Schwiegersohn, der Finanzminister, mit knappen Devisenrenten und 20 Prozent Arbeitslosigkeit im Land diese Krise überstehen werden."

Pilisszentiván, Ungarn

Die Einwohner Marktleugasts Partnerstadt Pilisszentiván können schon wieder ein bisschen durchatmen. Gyöngyi P. Révay, die Bürgermeisterin der Stadt, teilte mit, dass das ungarische Pilisszentiván nachweislich keinen Fall von Corona vorweist. Sie lobt die erfolgreiche Verteidigungsstrategie der Regierung, an die sich nach eigenen Angaben alle Ungaren diszipliniert hielten.

Wie in anderen Ländern gelten auch dort Hygiene- und Abstandsregelungen. Aufgrund der Verbesserung der Seuchenlage hat die ungarische Regierung dann am 18. Mai die Maßnahmen gelockert: Restaurants und Konditoreien öffneten wieder, Ausgangsbeschränkungen wurden aufgehoben, Kindergärten wurden geöffnet - und auch auf Sportplätzen darf nun wieder trainiert werden. Révay ist optimistisch gestimmt, denn ihren Angaben zufolge hat Ungarn die Seuche bekämpft. Dennoch ruft sie zur Vorsicht auf, denn die Ansteckungsgefahr ist gewiss noch da. Sie hat große Hoffnung: "Langsam können wir wieder ein normales Leben führen. Wir sind zuversichtlich."