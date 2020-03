Erster Coronavirus-Fall im Landkreis Kulmbach: Frau ist infiziert

Erste Corona-Infizierte im Landkreis Kulmbach: Am Donnerstagabend (12.03.2020) teilt das Landratsamt mit, dass bei einer Frau aus dem Landkreis Kulmbach das Coronavirus nachgewiesen wurde. In den Nachbarkreisen Bayreuth und Bamberg gibt es bereits mehrere Erkrankte. In Würzburg und Nürnberg sind aktuell die meisten Infizierten in Franken. Hier können Sie unseren Liveticker verfolgen.

Die Infizierte aus dem Kreis Kulmbach ist aktuell in häuslicher Quarantäne, erklärt das Landratsamt. Sie wird täglich von den Mitarbeitern des Gesundheitsamts betreut.

Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell alle möglichen Kontaktpersonen und ergreift die notwendigen weiteren Maßnahmen, wie es weiter heißt.

