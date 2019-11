Erste Partynacht war ein Erfolg: Die Turbine bebte

Nicht alle, die draußen standen, kamen auch rein. So groß war die Neugier der Kulmbacher auf "Die Turbine", dass rund 300 Eintrittskarten zur ersten Partynacht im ehemaligen Turbinenhaus der Kulmbacher Spinnerei schon im Vorverkauf weggegangen waren wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Von den vielen, die dann am Veranstaltungstag selbst noch darauf hofften, an der Abendkasse ihr Glück zu machen, mussten viele enttäuscht wieder abziehen.

Diejenigen, die sich ein Ticket ergattert hatten - weil in Teilen des Gebäudes noch gebaut wird, ist der Platz derzeit noch sehr beschränkt - erlebten eine Partynacht der Superlative. DJ X-Clusive sorgte mit Hits, Hip Hop und House-Musik für eine Riesenstimmung. Eine große Auswahl von Drinks und eine effektvolle Beleuchtung trugen das Ihre dazu bei, dass der Abend eine ganz besondere Atmosphäre hatte: Tanzen in einem ehemaligen Maschinenhaus - das gibt es im weiten Umkreis sicher nicht alle Nächte.

Die Partynacht war der Höhe- und Schlusspunkt einer Aktionswoche, in der unter dem Motto "Die Turbine leuchtet" das historische Gebäude eindrucksvoll illuminiert worden und unter anderem mit einer Kunstausstellung zum Leben erweckt worden war.

Nun schließen sich die Pforten des Baus, der unter der schlichten Bezeichnung "Die Turbine" bereits in Kulmbach in aller Munde ist, wieder. Dann sind erst einmal wieder die Architekten und Bauarbeiter am Zug, um das alte Gemäuer auf Vordermann zu bringen. Im alten Turbinenhaus soll es auch künftig kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Tanzveranstaltungen geben. red