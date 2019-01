Erst Kulmbacher Pflegenacht lockte viele Interessierte an

Die Berufsfachschule für Krankenpflege erstrahlte bei der ersten Kulmbacher Pflegenacht in den Farben Weiß, Rot und Blau. Vor der Einrichtung stand ein Food-Truck. Bei Burgern, Fritten, Popcorn und alkoholfreien Cocktails sollten sich all diejenigen, die Lust auf einen Pflegeberuf haben, in lockerer Atmosphäre informieren können.

"Wir wollten die Berufe, die man bei uns erlernen kann, einmal in anderer Form vorstellen", erklärte die Geschäftsführerin des Klinikums, Brigitte Angermann. Und das ist den Akteuren gelungen.

Stationen aufgebaut

Die Leiterin der Berufsfachschule, Doris Pösch, und ihr Team hatten viele verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die Besucher den Blutdruck messen, eine Wunde nähen, einen Verband anlegen oder den Umgang mit medizinischen Werkzeugen probieren konnten.

Sophia Tempel ist 15 Jahre alt. Sie besucht das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium. Unter den strengen Augen von OP-Leiterin Susanne Weber sollte sie ein Wunde nähen. "Das ist viel komplizierter als ich gedacht hätte. Man muss die Werkzeuge anders halten", so Tempel. Doch sie schaffte es, eine gerade Naht anzulegen.

Blutzapfen am Gummiarm

Dana Trotta (17) und Laetitia Burdich (18) probierten das Blutabnehmen. Am Gummiarm, versteht sich. Marcel Held gab wichtige Tipps.

Verbände anlegen, Patienten richtig lagern - all das wurde auf dem Mitmach-Parcours thematisiert. Und obendrein konnten die Schüler einen Altersanzug anziehen, um selbst zu erkennen, wie sich betagte Patienten fühlen.

Nicht nur Realschüler und Gymnasiasten kamen zur Pflegenacht, auch viele Flüchtlinge schauten sich an der Berufsfachschule um. Kamyar Lotfi (30) studiert an der Uni Bayreuth. Er kam mit Sepher Askari (26). "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, in der Pflege zu arbeiten", sagte Askari. Doch Voraussetzung, um einen Pflegeberuf zu ergreifen, seien Sprachkenntnisse mit mindestens Niveau B2 und ein mittlerer Bildungsabschluss.

Transparenz wichtig

Ob ausländische Abschlüsse anerkannt werden, wird im Einzelfall entschieden. Wer nur einen Quali vorweisen kannn, könnte höchstens den Umweg über eine einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer wählen. "Wir wollen mit dieser Pflegenacht unsere Berufe transparent machen und Interessierten die Möglichkeit geben, hineinzuschnuppern", sagte Pösch.

Noah Abdi Jamal (23) hat den Weg in die Pflege schon gewählt. Der junge Mann aus Somalia absolviert eine Ausbildung als Krankenpflegehelfer in Bayreuth, möchte anschließend in diesem Bereich bleiben. "Ich mag die Arbeit mit den Menschen. Und ich habe keine Probleme, Blut zu sehen. Das ist in Ordnung", erklärte er.

Tatsächlich staunten viele Interessierte, wie vielfältig die Pflegeberufe sind. "Da die Resonanz so gut war, wird es diese Pflegenacht sicher nicht zum letzten Mal gegeben haben", freute sich Klinikum-Chefin Brigitte Angermann.