Erinnerung an 1960: Der Sprung übers Sonnwendfeuer

Überall in der Region lodern in diesen Tagen die Sonnwend- und Johannisfeuer. Bekannt ist der Brauch, rund um die kürzeste Nacht des Jahres (die gerade hinter uns liegt) ein großes Feuer abzubrennen, schon seit dem 12. Jahrhundert, weiter verbreitet hat er sich ab dem 14. Jahrhundert. Dem Volksglauben nach sollte das Sonnwend- oder Johannisfeuer Dämonen abwehren, die Krankheiten hervorrufen oder Viehschaden und misswüchsige Kinder bewirken. Ein besonders schönes Foto eines Sonnwendfeuers hat uns Bernd Otte aus Kulmbach zur Verfügung gestellt. Entstanden ist es 1960 am "alten Galgenberg"; Veranstalter war, so erinnert sich Otte, die Sudetendeutsche Landsmannschaft. Bernd Otte selbst ist übrigens der junge Mann (damals 13 Jahre alt), der auf dem Bild mutig über das Feuer springt, wie es früher häufig der Brauch war.