Enkeltrickbetrüger ergaunern erneut hohen Geldbetrag in Kulmbach

Nachdem es bislang unbekannten Tätern bereits am vergangenen Dienstag gelungen war, einen fünfstelligen Eurobetrag von einem betagten Ehepaar im Stadtteil Mangersreuth zu ergaunern, wurde nun bekannt, dass die Betrüger offenbar auch am nächsten Tag im Stadtteil Petzmannsberg erfolgreich waren.

Diesmal traf es einen 85-jährigen Mann, bei dem eine Frau anrief und sich als dessen Bekannte ausgab, die angeblich Geld für ein Immobiliengeschäft benötigen würde. Der Rentner fiel unglücklicherweise auf den Trick herein, hob bei seiner Bank einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag ab und übergab diesen an einen männlichen Täter, weil die vermeintliche Bekannte angeblich nicht persönlich vorbeikommen konnte. Der Geldabholer, der sich am Mittwoch, 30. Januar, bereits gegen 10.30 Uhr im Bereich der Straßen "Am Rain", "Am Gartenfeld" oder "Am Heidenknock" aufgehalten haben könnte, floh anschließend mit seiner Beute.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: circa 50 Jahre alt, kräftige Figur, gut gekleidet, trug Brille und eine Schirmmütze mit auffälligem Druckknopf; er führte eine kleine schwarze Ledertasche mit einem auffälligen orangefarbenen Streifen mit sich.

Zeugen, denen am Mittwoch, 30. Januar, im Kulmbacher Stadtteil Petzmannsberg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.

Die Oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; informieren Sie bitte auch Ihre älteren Verwandten und Bekannten:

* Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter oder Bekannter ausgibt, sich selbst nicht mit Namen meldet und Geldforderungen stellt.

* Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse.

* Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen.

* Stellen Sie dem Anrufer gezielt Fragen nach seinem familiären Umfeld, beispielsweise nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf die Beantwortung.

* Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache.

* Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

* Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt (Notruf: 110).