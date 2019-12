Endlich machen statt nur zu reden

In einer Zeit, in der die fossilen Ressourcen sich dem Ende neigen, in der die Klimakrise eine riesige Herausforderung darstellt, finden sich immer mehr Menschen in der "Transition-Bewegung" zusammen. Der englische Begriff "Transition" bedeutet Wandel, und unter dem Motto "Einfach. Jetzt. Machen" engagieren sich Bürgerinnen und Bürger, um Antworten auf Fragen zu finden, lokale Projekte und Ideen vor Ort umzusetzen, den Wandel im möglichen Rahmen mit zu gestalten. "Wir sind eine offene und solidarische Gruppe, in der jeder mitmachen kann, wir sehen uns alle als gleichwertig an", sagte Nadine Bayer von der Transition-Bewegung Kulmbacher Land.

Seit gut eineinhalb Jahren gibt es die Bewegung in Kulmbach, und am Montagabend stellten sich die einzelnen Aktionsgruppen im Mehrgenerationenhaus in der Negeleinstraße der Öffentlichkeit vor. Das nämlich ist der neue Ort, an dem die "Transitioner" künftig ihre Treffen abhalten und Veranstaltungen organisieren werden.

Repair-Café

"Wir sind glücklich, eine solch engagierte Gruppe hier zu haben", sagte Elsbeth Oberhammer, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses. "Das Mehrgenerationenhaus bietet sich für Transition gut an - es gibt sogar eine Werkstatt, in der man ein Repair-Café organisieren könnte." In einem Repair-Café sollen Interessierte unter Anleitung kaputte Elektrogeräte reparieren können, damit sie nicht weggeworfen werden müssen. Aktuell sucht Transition Kulmbacher Land noch nach einer Person, die das Projekt federführend übernehmen will.

Die offenen Aktionsgruppen zeigen die Vielseitigkeit der Transition-Bewegung auf, die sich keinesfalls nur auf Umwelt- und Klimaschutz beschränkt. Sich Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu nehmen, gehört ebenfalls zum Konzept, daher darf beispielsweise die Kunst ebenso wenig fehlen wie die Liebe zum Kino oder eine erst vor kurzem neu gegründete Spielegruppe. "Wir treffen uns und spielen, bis wir keine Lust mehr haben", erzählte Franziska Schumm, Mitbegründerin der Kulmbacher Transition-Bewegung. Weitere Gruppen beschäftigen sich mit Urban Gardening, dem Artenschutz, dem Anbau von Obst und Gemüse in Form von Selbstversorgergärten oder der solidarischen Landwirtschaft als Ausdruck der Ernährungssouveränität.

Nadine Bayer ist die "Zero Waste"-Frau, ihr ist die Müllvermeidung ein besonderes Anliegen, sie hält auch Fachvorträge zum Thema. "Jeder kann etwas beitragen", sagte sie. Den Einstieg schaffe man am leichtesten, indem man zum Beispiel Duschgel durch feste Seife ersetze und Milch in Glasflaschen kaufe, "dadurch ist schon viel gewonnen." Ein weiterer Bereich von Transition ist die Gruppe "Food-Sharing", die Lebensmittel vor dem Müll rettet und kostenfrei verteilt. Gertrud Schieber wiederum beschäftigt sich mit dem "Haus in der Nachbarschaft", einem ökologisch, sozialen Gemeinwohlprojekt. Im Haus der Nachbarschaft würden Aufgaben übernommen, die bislang traditionell der Familie oblagen.

Müll sammeln auf dem Schulweg

Ein Projekt zum Umwelt- und Artenschutz setzt die Transition-Bewegung zusammen mit dem Klimaschutzmanagement des Landkreises Kulmbach konkret um, nämlich den "Müllsammelpass". Mit der Aktion "Nimm's mit" soll die zukünftige Generation sensibilisiert werden und auf dem Weg zum Kindergarten/zur Schule am Wegesrand Müll aufsammeln.

"Außerdem haben wir jetzt eine Aktion gegen Silvesterraketen gestartet", sagte Franziska Schumm. "Der Feinstaub, der an Silvester freigesetzt wird, entspricht 16 Prozent des jährlichen Straßenverkehrs." In einem zugehörigen Flyer sind Spendenkonten der Geschwister-Gummi-Stiftung, des Landesbunds für Vogelschutz und des Tierheims Kulmbach angegeben. "30 Euro Feuerwerk bedeutet zum Beispiel 24 Eintrittskarten für Kinder in das Hallenbad, 60 Tage Futter für eine Katze im Tierheim oder zwei Nistkästen für Vögel im Wald", sagte Franziska Schumm.