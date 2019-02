Einfach mal anständig sein

Es werde, so sagt die Kulmbacherin am Telefon, allgemein zu viel geschimpft über Ausländer und vor allem über Flüchtlinge. Und sie erzählt eine Geschichte:

Kurz vor Weihnachten ist die Frau mit ihrem Ehemann in der Innenstadt unterwegs, erledigt letzte Weihnachtseinkäufe. Dass ihr auf dem Weg vom Laden zum Parkplatz der Geldbeutel aus der Manteltasche fällt, bemerkt sie gar nicht. Und wundert sich, als wenig später daheim die Polizei vor der Tür steht und den Geldbeutel abliefert: Scheck-Karten, Kundenkarten, Bargeld - alles ist noch da.

Eine junge Frau aus Syrien hatte den Geldbeutel gefunden und bei der Polizei abgegeben. Die Kulmbacherin macht deren Adresse ausfindig, besorgt ein kleines Geschenk und fährt zu der Frau, um sich zu bedanken. Die syrische Familie erweist sich als überaus gastfreundlich; es entwickelt sich ein netter Kontakt.

Solche Geschichten müsse man auch einmal erzählen, sagt die Frau am Telefon. Dann fällt ihr noch was ein. Sie selbst hatte kurz zuvor vor einem Baumarkt in einem Einkaufswagen einen Geschenk-Gutschein gefunden; offensichtlich von einem Kunden dort vergessen.

Sie habe nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, den Gutschein einfach zu behalten, versichert sie. Sie habe ihn an der Rezeption abgegeben, wo man sich sogar an den Käufer erinnern konnte.

Vielleicht ist es ja wirklich so: Man sollte öfter anständig sein. Irgendwie kommt das alles wieder zurück....